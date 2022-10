Bielmo - zdjęcia z horroru na podstawie powieści. Christian Bale jako detektyw

fot. Netflix

Bielmo, którego oryginalny tytuł brzmi The Pale Blue Eye to gotycki horror z domieszką thrillera w reżyserii Scotta Coopera (Szalone serce). Jest adaptacją powieści Louisa Bayarda z 2006 roku o tym samym tytule. W głównej roli występuje Christian Bale, który wciela się w doświadczonego detektywa - Augustusa Landora - prowadzącego dochodzenie w sprawie serii morderstw, do których doszło w Akademii Wojskowej w West Point. Akcja rozgrywa się w 1830 roku. Bohaterowi pomaga w śledztwie inteligentny i pełen zapału młody kadet imieniem Edgar Allan Poe (Harry Melling).

W obsadzie thrillera są również Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Timothy Spall, Hadley Robinson, Joey Brooks, Brennan Cook, Gideon Glick, Fred Hechinger, Matt Helm, Steven Maier, Charlie Tahan i Robert Duvall.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu, które opublikował serwis Vanity Fair. Fotografie możecie obejrzeć poniżej.

Bielmo - zdjęcia

Bielmo

Jak podaje Deadline Cooper pracował nad adaptacją ponad dekadę. Funkcję producentów sprawują Bale wraz z Johnem Lesherem i Tylerem Thompsonem. To będzie trzeci film, nad którym wspólnie pracują Bale z Cooperem. Wcześniej spotkali się na planach produkcji Hostiles i Zrodzony w ogniu.

Bielmo - premiera 23 grudnia 2022 roku w wybranych kinach. Na Netflix film trafi 6 stycznia 2023 roku.