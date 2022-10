Yellowstone - Taylor Sheridan chce stworzyć dwa nowe spin-offy. 1923 potrwa 2 sezony!

fot. Paramount Network

Serial 1923, który wcześniej nosił nazwę 1932 to nadchodzący spin-off serialu Yellowstone. Opowie historię nowego pokolenia rodziny Duttonów żyjącej na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w czasach Wielkiego Kryzysu i prohibicji w zachodniej, górzystej część USA, którą nawiedzają pandemie i historyczne susze.

W głównych rolach występują Helen Mirren i Harrison Ford. Miał to być limitowany serial, ale według Deadline twórca produkcji Taylor Sheridan potrzebuje aż dwóch sezonów, aby odpowiednio opowiedzieć historię Duttonów w tym okresie czasu. Ma ona się zamknąć w dwóch 8-odcinkowych seriach. Studia 101 Studios i MTV Entertainment Studios, które produkują 1923 dały już zielone światło drugiej serii. Pozostały już tylko negocjacje i podpisanie kontraktów z aktorami. W obsadzie oprócz wyżej wymienionych znajdują się Sebastian Roché, Darren Mann, Robert Patrick, Jerome Flynn i Timothy Dalton.

To nie koniec dobrych wiadomości związanych ze światem Yellowstone. Taylor Sheridan ma już w planach kolejne dwa spin-offy, których akcja ma się rozgrywać odpowiednio w latach 40. i 60. Przypomnijmy, że powstają również dwa inne seriale. Pierwszy to spin-off 1883, który nosi tytuł 1883: The Bass Reeves Story i rozgrywa się pod koniec XIX wieku. Drugi to 6666 i opowiada o tytułowym ranczu, a wydarzenia dotyczą współczesnych czasów.

1923 - premiera zaplanowana jest na grudzień 2022 roku. Z kolei 5. sezon Yellowstone zadebiutuje 13 listopada w USA.

Fabuła skupia się na rodzinie Duttonów, która kontroluje największe sąsiadujące ze sobą farmy w USA. Właścicielem rancza jest John Dutton (Kevin Costner), który żyje pod nieustanną presją – jego terenami interesują się bowiem deweloperzy czy indiańskie rezerwaty. Serial daje rzut oka na świat odległy od kontroli mediów – tutaj politycy są kupowani przez największe koncerny naftowe na świecie, woda pitna zatruwana jest przez pęknięcie studni, a nierozwiązane morderstwa to codzienność.