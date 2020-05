Emergence, Rodzice nie do pary i inne skasowane. ABC podjęło decyzje

fot. ABC

Kochany bajzel, Rodzice nie do pary, Schooled, Emergence oraz Kids Say the Darndest Things zostały skasowane. Stacja ABC podjęła decyzje o zakończeniu seriali.

Eksperci przyznają, że skasowanie Kochanego bajzlu, Rodziców nie do pary oraz Schooled jest zaskakujące. Nie jest wykluczone, że ma na to wpływ cała sytuacja z koronawirusem, która weryfikuje decyzje największych telewizji i platform streamingowych. Powodem głównie jest oglądalność, ale przy Schooled podają też problemy za kulisami. 2. sezon dwa razy zmieniał showrunnerów.

Emergence będzie najpewniej najbardziej bolesnym ciosem dla fanów, bo serial zdobył bardzo dobre recenzje, ale po prostu mało kto go obejrzał w Stanach Zjednoczonych.

Nie podjęto decyzji w związku z dwiema nowościami - For Life oraz The Baker And The Beauty. Los tych seriali ma rozstrzygnąć się w nadchodzących tygodniach.