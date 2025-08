Spider-Man 4 - Hulk i złoczyńca potwierdzeni. Jest informacja o fabule!

Sony

The Hollywood Reporter potwierdza plotki na temat filmu Spider-Man: Brand New Day. Mark Ruffalo powróci jako Bruce Banner/Hulk, a Michael Mando ponownie wcieli się w rolę złoczyńcy, którego grał w Spider-Man: Homecoming. Zagra Maca Gargana, znanego z komiksów jako Scorpion – jednego z wrogów Pajączka. W plotkach mówiono, że Scorpion będzie jednym z trzech złoczyńców w filmie i wszystkie przecieki wskazują, że to właśnie w tej produkcji ma stać się tym czarnym charakterem. Niewykluczone, że to z nim związana jest scena akcji, od której rozpoczęto zdjęcia w Glasgow w Szkocji.

Spider-Man 4 – o czym film?

The Hollywood Reporter opublikował też pierwszą informację o fabule: Spider-Man, Punisher i Hulk będą walczyć ze sobą, zanim odkryją, kim są prawdziwi złoczyńcy.

Spider-Man 4 - zdjęcia i wideo z planu

Spider-Man: Brand New Day - obsada, twórcy, premiera

Jon Bernthal gra Punishera, a w obsadzie jest również Sadie Sink, ale nie potwierdzono, w jaką postać się wciela. Według plotki jednego ze scooperów może pojawić się Wilson Fisk/Kingpin, ale źródło nie jest pewne, czy pojawi się osobiście, czy zostanie jedynie wspomniany.

Destin Daniel Cretton reżyseruje na podstawie scenariusza Chrisa McKenny i Erika Sommersa. Film ma mieć stawkę na poziomie miasta i nie będzie związany z zagrożeniem multiwersum, jak w filmach o Avengers.

Premiera widowiska: 31 lipca 2026 roku w kinach.