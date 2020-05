Stumptown, Rekrut i inne. ABC zamawia nowe sezony 13 tytułów

fot. materiały prasowe

Amerykańska stacja ABC zamawia nowe sezony 13 seriali i programów na sezon 2020/2021. Jest to decyzja związana z pandemią koronawirusa, ponieważ sezon tworzenia pilotów został zawieszony. Telewizje nie mogą ich nakręcić, by podjąć decyzję, które zamówić, więc stąd więcej zamawiają nowych sezonów istniejących propozycji, niż nowych seriali.

Ramówka stacji będzie podana w czerwcu 2020 roku. Nie wiadomo, kiedy zamierzają wprowadzić seriale na ekrany. Wszystko wskazuje na to, że przez wciąż aktywną blokadę na planach sezon seriali nie rozpocznie się we wrześniu 2020 roku, tak jak powinien.

To oczywiście dobra wiadomość dla fanów tych tytułów. Oto seriale i programy, które dostały kolejne sezony:

Wcześniej nowe sezony dostały Jednostka 19, Chirurdzy, The Good Doctor i program American Idol.

Wcześniej już stacja The CW opóźniła wszystkie swoje seriale na styczeń 2021 roku. Eksperci mówili, że jeśli opóźnienie prac będzie trwać do maja, sezon seriali najpowiewniej zacznie się dopiero w 2021 roku. A to oznacza, że jesienią 2020 roku nie będzie prawie w ogóle nowych treści.