Billie Eilish walczy z body shamingiem - zobacz jej krótkometrażowy film pt. Not My Responsibility

Billie Eilish musiała przerwać trasę koncertową promującą płytę Where Do We Go?, tymczasem jednak opublikowała w sieci krótkometrażowy film, w którym wyznaje, że każdy jej krok jest obserwowany, a ciało nieustannie oceniane. Zauważa:

Ciało, z którym się urodziłam, nie jest takie, jakiego chciałeś? Jeśli zakładam to, co jest wygodne, nie jestem kobietą. Jeśli zrzucam warstwy, jestem zdzirą. Mimo że nigdy nie widziałeś mojego ciała, i tak je osądzasz i osądzasz mnie za nie. Dlaczego?

Materiał był już wyświetlany w skróconej wersji podczas jej koncertów. Ubrana na czarno wokalistka zdejmuje kolejne elementy garderoby i zanurza się w wodzie. Zadaje pytania i zastanawia się, czy ktokolwiek ma prawo decydować o wartości drugiego człowieka na podstawie jego rozmiarów.

Czy to ile jestem warta, zależy tylko od twojej oceny?

Pomysł na film należy do samej Eilish i to ona go wyprodukowała.

Poniżej przeczytacie oryginalny tekst:

Do you know me?

Really know me?

You have opinions

About my iopinions

About my music

About my clothes

About mt body

Some people hate what i wear

Some people praise it

Some people use it to shame others

Some people use it to shame me

But i feel you watching

Slways

And nothing i do goes unseen

So while i feel tyour stares

Your disapproval

Or your sigh of relief

If i lived by tchem

I’d never be able to move

Would you like me to be smaller

Waeker?

Softer?

Taller?

Would you like me to be quiet?

Do my shoulders provoke you?

Does my chest?

Am i my stomach?

My hips?

The body i was born whit

Is it not what is comfortable

I am not a woman

If i shred the layers

I am a slut

Through you’ve never seen my body

You still judge it

And judge me for it

Why?

We make assumptonns about people

Based on their size

We decide who they are

We decide what they’re worth

If i wear more

If i wear less

Who decides what that makes me?

What that means?

Is my value based only on your perception?

Or is your opinion of me

Not my responsibility