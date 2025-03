foto. Aurum Film

Aurum Film i Jan Komasa podpisali umowę w ramach której reżyser będzie koncentrował się na swoich autorskich konceptach filmowych, które następnie będą rozwijane w pełne scenariusze z Aurum Film jako producentem wiodącym na wszystkich etapach powstawania każdego z tytułów.

Możliwość skupienia się na kreacji, bez presji poszukiwania optymalnych warunków do pracy, jest bezcenna. Ta umowa zapewnia przestrzeń do kreowania filmów z pełnym zaangażowaniem i spokojem niezbędnymi do rozwijania ambitnych projektów

mówi Jan Komasa.

Pierwszym projektem tworzonym w ramach podpisanej umowy będzie nowa wersja Balladyny na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego, zrealizowana w konwencji gotyckiego horroru. Szczegóły na temat tej produkcji nie są jeszcze znane.

Dotychczas kolaboracja Aurum Film z Janem Komasą była bardzo owocna. W jej rezultacie powstawało nagrodzone nominowana do Oscara w 2020 roku w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy Boże ciało.