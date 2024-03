Billy Dee Williams o Donaldzie Gloverze i powrocie do Gwiezdnych Wojen. "Zapłaćcie mi dużo kasy, a sprzedam swoją duszę"

fot. materiały prasowe

Reklama

Billy Dee Williams to aktor znany z wielu ciekawych i popularnych ról, lecz śmiało można stwierdzić, że większość kojarzy go nierozłącznie z postacią Lando Calrissiana, w której to roli zadebiutował w 1980 roku. W 2019 roku powrócił do kultowej roli w ramach filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, co miało miejsce już po solowej produkcji o młodym Hanie Solo, gdzie w Lando wcielał się Donald Glover, który niedawno świętował premierę nowego serialu Pan i Pani Smith na Amazon.

Billy Dee Williams zapytany o to, czy powróciłby do uniwersum Gwiezdnych Wojen, odpowiedział w stylu Lando:

Zapłaćcie mi dużo kasy, a sprzedam swoją duszę.

Billy Dee Williams o Lando Calrissianie Donalda Glovera

Kultowy aktor nie omieszkał się wspomnieć o odtwórcy młodszej wersji postaci, którego miał okazję poznać osobiście i razem spędzić czas, m.in. także na pogawędce o roli.

On jest częścią nowego pokolenia. Stworzy to, co będzie trzeba stworzyć, żeby przyciągnąć uwagę do postaci. To bardzo utalentowany młody człowiek o wielkiej kreatywności. Nie ode mnie zależy mówienie, co powinien zrobić dalej z tą postacią. Ja zająłem się XX wiekiem, on musi się zająć XXI.

Wydaje się, że Donald Glover wziął sobie te słowa do serca, ponieważ wedle wcześniejszych doniesień kolejna produkcja, tym razem skupiona wyłącznie na młodym Lando, powstaje. I nie będzie to zapowiedziany serial, a pełnometrażowy film.