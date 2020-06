Biomutant nadal powstaje. Wkrótce mamy zobaczyć nowy gameplay

THQ Nordic

Biomutant to nadchodząca gra action/adventure od szwedzkiego studia Experiment 101. Tytuł ten zapowiedziano w roku 2017 i początkowo regularnie informowano o postępach w produkcji, co jakiś czas wypuszczając nowe zwiastuny oraz materiały z rozgrywki. Później jednak ze strony deweloperów zapadła cisza i niektórzy obawiali się, że projekt trafił do kosza. W lutym tego roku poinformowano jednak, że prace nadal trwają. Wkrótce zaś mamy zobaczyć zupełnie nowy gameplay.

Materiał wideo ma zostać zaprezentowany 24 czerwca w ramach sieciowego wydarzenia IGN’s Summer of Gaming. Oprócz tego planowany jest także wywiad z twórcami. Wielu graczy oczekuje, że właśnie wtedy dowiemy się czegoś więcej na temat planowanej daty premiery Biomutant – jak na razie wspomniano jedynie, że gra ma trafić na rynek jeszcze w 2020 roku, ale nie podano żadnych szczegółów.

https://twitter.com/Experiment1O1/status/1273904978848100357