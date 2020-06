Crash Bandicoot 4: It’s About Time już oficjalnie. Twórcy zapowiadają zwiastun

Activision

Crash Bandicoot 4: It’s About Time jakiś czas temu wyciekło do sieci, a teraz twórcy oficjalnie potwierdzają, że taka produkcja rzeczywiście powstaje i nie będziemy musieli długo czekać na jej oficjalną prezentację. Ta została zaplanowana już na 22 czerwca, godzinę 15:00 czasu polskiego. Na Twitterze opublikowano krótki teaser, a także komentarz sugerujący, że prawdziwe informacje na temat nadchodzącego projektu będą bardziej interesujące niż niedawne internetowe wycieki. Miłośnikom przygód sympatycznego jamraja nie pozostaje więc nic innego, jak tylko trzymać za to kciuki.

https://twitter.com/CrashBandicoot/status/1274759990193127424

Fani serii Crash Bandicoot musieli czekać naprawdę długo na pełnoprawną kontynuację serii. Ostatnia jej odsłona, Mind over Mutant, zadebiutowała w roku 2008. Później otrzymaliśmy udany remake trylogii oraz wyścigów Crash Team Racing.