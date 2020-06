Psycho Mantis jak żywy. Fani Metal Gear Solid zapragną tej figurki

First 4 Figures

Psycho Mantis to jeden z najbardziej charakterystycznych czarnych charakterów nie tylko w serii Metal Gear Solid, ale i w całej branży gier. Ten wyjątkowy złoczyńca zasłynął z tego, że był w stanie „odczytywać myśli graczy” co w praktyce polegało na odczytywaniu danych zapisanych na karcie pamięci pierwszego PlayStation i wywoływania wibracji u leżącego na podłodze kontrolera. Teraz fani cyklu Hideo Kojimy i Konami będą mogli zdobyć wyjątkową figurkę, która przedstawia właśnie tego antagonistę.

Produkt firmy First 4 Figures imponuje nie tylko jakością wykonania i mnóstwem detali, ale też i wymiarami. Figurka Psycho Mantisa jest wysoka na 66 cm, przez co postawienie jej na półce czy biurku będzie wymagało odpowiedniego zaplanowania takiego przedsięwzięcia… Zainteresowani będą musieli też sięgnąć głęboko do portfela, bo taki gadżet w najtańszym wariancie kosztuje 524,99$, czyli około 2100 zł. Za zestaw Combo Edition trzeba będzie zapłacić zaś aż 949,99$ - niemal 3800 zł.

