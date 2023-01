Galaxy of Flesh - obrzydliwe i zarazem fascynujące. Tak AI tworzy nieistniejący film Davida Cronenberga

fot. imgur.com

David Cronenberg to popularny reżyser, nawet kultowy w wielu kręgach. Twórca jest znany widzom ze swojego specyficznego stylu. Jest on bowiem jednym z głównych reprezentantów gatunku zwanego body horrorem, w którym często pokazuje mocne obrazy różnych deformacji ludzkiego ciała.

Sztuczna inteligencja to dziś bardzo popularne narzędzie dla twórców, aby kreować obrazy produkcji, które zapewne nigdy nie powstaną, ale są ciekawą wariacją na dany temat. I tak reżyser teledysków i reklam, Keith Schofield, zamieścił w sieci grafiki fałszywego filmu Cronenberga pod tytułem Galaxy of Flesh. Wprowadził tym niektórych fanów w błąd, ponieważ obok zamieścił 1985, które miało oznaczać rok premiery produkcji. Później sprostował całą sytuację, twierdząc, że tak mógłby wyglądać wspomniany film, gdyby Cronenberg zdecydował się go stworzyć w 1985 roku. Galerię z grafikami możecie sprawdzić poniżej.

Galaxy of Flesh - grafiki stworzone przez AI