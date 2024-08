Nowy film w polskiej bibliotece SkyShowtime. Coś dla fanów horrorów i mocnych wrażeń

Fot. Materiały prasowe

Gdzie obejrzeć Birth/Rebirth w Polsce? Horror został właśnie dodany do polskiej biblioteki SkyShowtime i właśnie na tej platformie będzie dostępny.

O czym jest fabuła Birth/Rebirth? To horror, który opowiada o dwóch kobietach. Jedna z nich właśnie straciła córkę, a druga jest patolożką w szpitalu, do którego trafiło ciało dziewczynki. Losy kobiet zostają ze sobą splecione poprzez przerażający eksperyment, który pokaże, jak daleko są obie w stanie posunąć się, by chronić to, na czym im zależy.

Poniżej znajdziecie zwiastun filmu:

Birth/Rebirth wyreżyserowała Laura Moss. Artystka napisała także scenariusz we współpracy z Brendanem J. O'Brienem. W rolach głównych wystąpiły Marin Ireland jako Rose, Judy Reyes (którą możecie znać z serialu komediowego Hoży doktorzy) jako Celie i A.J. Lister jako mała Lila.

Dajcie znać, czy zamierzacie obejrzeć Birth/Rebirth na SkyShowtime. Ten tytuł może szczególnie zaciekawić fanów horror medycznych. Czekamy na wasze komentarze!