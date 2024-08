Pierwszy teaser Presence. Nowy horror Stevena Soderbergha o nawiedzonym domu

fot. materiały prasowe

Reklama

Neon zaprezentowało w sieci zwiastun nowego filmu od Stevena Soderbergha. Ma być to horror o nawiedzonym domu. Co ciekawe - historia jest częściowo oparta na przeżyciach reżysera, ponieważ ten mieszkał w domu, w którym według plotek doszło do morderstwa matki przez córkę. Presence powstało też w bardzo szybkim czasie, bo w ledwie pół roku.

Owoce tego przedsięwzięcia możecie obejrzeć na poniższym zwiastunie, który prezentuje niepokojący klimat produkcji:

Presence - opis fabuły

Film śledzi losy rodziny, która wprowadza się do domu na przedmieściach i zaczyna mieć podejrzenia, że nie mieszka w nim sama, a razem z tajemniczą istotą. Była już tam zanim rodzina się wprowadziła. Jest świadkiem najbardziej intymnych i niekomfortowych momentów. Porusza się po domu z nadnaturalną prędkością. Szczególną uwagę zwraca na Chloe (Callina Liang), nastoletnią dziewczynę, która nie jest ulubienicą ani matki ani brata. Ta istota czegoś chce. Nie! Ona czegoś potrzebuje. Z czasem ta obecność zaczyna składać w całość, jak może osiągnąć swój cel.

Presence - co wiadomo o filmie?

Za kamerą stanął Steven Soderbergh. Scenariusz napisał David Koepp, z którym reżyser współpracował przy filmie Kimi. Za produkcje odpowiadają Julie M. Anderson i Ken Meyer. W głównych rolach Presence występują Lucy Liu, Chris Sullivan, Julia Fox, Eddy Maday i West Mulholland.

Premiera w kinach w styczniu 2025 roku.