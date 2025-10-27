Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Bitwa samurajów - pełny zwiastun serialu Netflixa. Ależ widowiskowe sceny!

Netflix odsłania karty swojego japońskiego serialu Bitwa samurajów, który, idąc nieco szlakiem Squid Game, pokazuje fikcyjny turniej samurajów, w którym przeżyć może tylko jeden. Kiedy premiera w streamingu?
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
zwiastun
Bitwa samurajów fot. Netflix
Reklama

Bitwa samurajów to wzbudzający zainteresowanie serial Netflixa, który stawia na efektowne walki w brutalnej grze rozgrywającej się u schyłku ery samurajów. Junichi Okada wciela się w głównego bohatera i odpowiada za choreografię pojedynków. Według dostępnych informacji aktor i kaskader kładzie nacisk na dynamikę oraz maksymalny realizm ekranowych starć. Zobaczcie zwiastun i oceńcie sami, jak opracowano widowiskową akcję.

Bitwa samurajów - pełny zwiastun

Twórcy w rozmowie z Variety podkreślają, że wszystkie walki kręcono tak autentycznie, jak to tylko możliwe - bez użycia efektów komputerowych. Zwracają uwagę, że wszystko zaczyna się od wielkiej bitwy w świątyni, wraz ze startem gry, która była realizowana przez wiele dni. Dziennikarze podkreślają, że to pierwszy japoński serial zrealizowany na tak dużą skalę i z tak wielkim rozmachem.

Bitwa samurajów - opis fabuły

Pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji, 292 wojowników – wśród nich Shujiro Saga (Junichi Okada) – spotyka się nocą w świątyni Tenryuji w Kioto. Zwabiła ich obietnica ogromnej nagrody pieniężnej. Każdy uczestnik otrzymuje drewnianą tabliczkę i staje do brutalnej gry, w której musi odebrać tabliczki pozostałym, a następnie dotrzeć do Tokio, by odebrać wygraną. Świątynię szybko ogarnia żądza krwi – na dany sygnał wojownicy rzucają się w morderczą walkę o przetrwanie.

Serial powstał na podstawie serii książek Ikusagami autorstwa Imamury Shogo. Za reżyserię odpowiadają Fujii Michihito, Yamaguchi Kento i Yamamoto Toru.

Premiera Bitwy samurajów w Netflixie odbędzie się 13 listopada 2025 roku.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

9,8

2025
Last Samurai Standing
Last Samurai Standing Dramat

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Akolita - sezon 1, odcinek 8
-

Gwiezdne Wojny - teoria o Akolicie potwierdzona! Ten złoczyńca był powiązany z popularną postacią!

2 June Lockhart Zagubieni w kosmosie
-

June Lockhart nie żyje. Gwiazda Lassie i Zagubieni w kosmosie zmarła w wieku 100 lat

3 Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc
-

Anime znów króluje w kinach. Film z kategorią wiekową R liderem w box office

4 Scarlet Witch
-

Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch - nowe zdjęcia. Tylko spójrzcie na te detale w kostiumie

5 Peacemaker: sezon 2
-

Peacemaker 2. sezon: James Gunn rozwiewa wątpliwości na temat wymiaru Salvation

6 Fragment okładki 5. numeru komiksu Coś zabija dzieciaki.
-

Komiksy: popularny horror dostanie film aktorski i serial animowany!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e04

Simpsonowie

s19e04

Zaklinacze koni

s19e04

Detektyw Murdoch

s2025e207

Moda na sukces

s16e04

Bob’s Burgers

s42e253

Ridiculousness

s42e254

Ridiculousness

s38e207

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Rincewind. Tom 2

28

paź

Książka

Rincewind. Tom 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Roberto Benigni
Roberto Benigni

ur. 1952, kończy 73 lat

Andrzej Mastalerz
Andrzej Mastalerz

ur. 1964, kończy 61 lat

Emilie Ullerup
Emilie Ullerup

ur. 1984, kończy 41 lat

John Cleese
John Cleese

ur. 1939, kończy 86 lat

Patrick Fugit
Patrick Fugit

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV