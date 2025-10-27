Bitwa samurajów - pełny zwiastun serialu Netflixa. Ależ widowiskowe sceny!

fot. Netflix

Bitwa samurajów to wzbudzający zainteresowanie serial Netflixa, który stawia na efektowne walki w brutalnej grze rozgrywającej się u schyłku ery samurajów. Junichi Okada wciela się w głównego bohatera i odpowiada za choreografię pojedynków. Według dostępnych informacji aktor i kaskader kładzie nacisk na dynamikę oraz maksymalny realizm ekranowych starć. Zobaczcie zwiastun i oceńcie sami, jak opracowano widowiskową akcję.

Bitwa samurajów - pełny zwiastun

Twórcy w rozmowie z Variety podkreślają, że wszystkie walki kręcono tak autentycznie, jak to tylko możliwe - bez użycia efektów komputerowych. Zwracają uwagę, że wszystko zaczyna się od wielkiej bitwy w świątyni, wraz ze startem gry, która była realizowana przez wiele dni. Dziennikarze podkreślają, że to pierwszy japoński serial zrealizowany na tak dużą skalę i z tak wielkim rozmachem.

Bitwa samurajów - opis fabuły

Pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji, 292 wojowników – wśród nich Shujiro Saga (Junichi Okada) – spotyka się nocą w świątyni Tenryuji w Kioto. Zwabiła ich obietnica ogromnej nagrody pieniężnej. Każdy uczestnik otrzymuje drewnianą tabliczkę i staje do brutalnej gry, w której musi odebrać tabliczki pozostałym, a następnie dotrzeć do Tokio, by odebrać wygraną. Świątynię szybko ogarnia żądza krwi – na dany sygnał wojownicy rzucają się w morderczą walkę o przetrwanie.

Serial powstał na podstawie serii książek Ikusagami autorstwa Imamury Shogo. Za reżyserię odpowiadają Fujii Michihito, Yamaguchi Kento i Yamamoto Toru.

Premiera Bitwy samurajów w Netflixie odbędzie się 13 listopada 2025 roku.