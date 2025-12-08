To oni doprowadzą historię Geralta do końca. Lista scenarzystów i reżyserów 5. sezonu
Portal Redanian Intelligence poinformował o liście scenarzystów i reżyserów, którzy stworzą finałowy sezon serialu The Witcher dla Netflixa. Kim są?
Netflix zbroi się i przygotowuje do nakręcenia piątego i jednocześnie finałowego sezonu serialu Wiedźmin. Portal Redanian Intelligence, który od lat zaopatruje fanów w najświeższe i wiarygodne informacje na temat produkcji, przedstawił nazwiska reżyserów i scenarzystów, którzy przygotują ostatnią przygodę Geralta z Rivii. Oto oni.
Wiedźmin - dlaczego te postaci musiały umrzeć? Showrunnerka tłumaczy zmiany względem książek
Lista odcinków z podziałem na scenarzystów:
- Odcinek 1: Javier Grillo-Marxuach - 1x6, 4x6
- Odcinek 2: Tera Vale Ragan
- Odcinek 3: Troy Dangerfield - 3x8, 4x4, Rodowód krwi
- Odcinek 4: Clare Higgins - 2x3, 3x5, 4x7 - oraz Rae Benjamin - 3x4, 4x3, Wiedźmin: Syreny z głębin
- Odcinek 5: Matthew D’Ambrosio - 2x6, 3x7, 4x5
- Odcinek 6: Tania Lotia - 3x2, 4x2, Rodowód krwi
- Odcinek 7: Mike Ostrowski - 1x7, 2x7, 3x1, 3x8, 4x8, Wiedźmin: Syreny z głębin
- Odcinek 8: Lauren Schmidt Hissrich - 1x1, 1x8, 2x3, 2x8, 4x1
Od razu widać, że showrunnerka i Netflix postawili na sprawdzone nazwiska i osoby, które pracowały już wcześniej nad Wiedźminem Netflixa czy w uniwersum animowanym i aktorskim dookoła niego. A co z reżyserią?
- Jeremy Webb - wyreżyseruje odcinek 1, 2, 7 i 8. Wcześniej pracował nad m.in. The Last of Us, The Umbrella Academy, Cień i kość. Wyreżyserował ostatnie dwa odcinki 4. sezonu Wiedźmina.
- Christopher Clark Cowan - wyreżyseruje odcinek 3 i 4. Wcześniej zajmował się scenami akcji dla Wiedźmina. Pracował też przy Argylle, Akolicie i Shang-Chim.
- Alex Garcia Lopez - wyreżyseruje odcinek 5 i 6. To prawdziwy weteran Wiedźmina od Netflixa. Reżyserował trzeci i czwarty odcinek 1. sezonu, a potem powrócił przy okazji czwartego, reżyserując piąty i szósty epizod.
Źródło: redanianintelligence.com
