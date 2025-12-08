placeholder
Reklama
placeholder

To oni doprowadzą historię Geralta do końca. Lista scenarzystów i reżyserów 5. sezonu

Portal Redanian Intelligence poinformował o liście scenarzystów i reżyserów, którzy stworzą finałowy sezon serialu The Witcher dla Netflixa. Kim są?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wiedźmin 
netflix The Witcher
Wiedźmin Netflix
Reklama

Netflix zbroi się i przygotowuje do nakręcenia piątego i jednocześnie finałowego sezonu serialu Wiedźmin. Portal Redanian Intelligence, który od lat zaopatruje fanów w najświeższe i wiarygodne informacje na temat produkcji, przedstawił nazwiska reżyserów i scenarzystów, którzy przygotują ostatnią przygodę Geralta z Rivii. Oto oni.

Wiedźmin - dlaczego te postaci musiały umrzeć? Showrunnerka tłumaczy zmiany względem książek

Lista odcinków z podziałem na scenarzystów:

  • Odcinek 1: Javier Grillo-Marxuach - 1x6, 4x6
  • Odcinek 2: Tera Vale Ragan
  • Odcinek 3: Troy Dangerfield - 3x8, 4x4, Rodowód krwi
  • Odcinek 4: Clare Higgins - 2x3, 3x5, 4x7 - oraz Rae Benjamin - 3x4, 4x3, Wiedźmin: Syreny z głębin
  • Odcinek 5: Matthew D’Ambrosio - 2x6, 3x7, 4x5
  • Odcinek 6: Tania Lotia - 3x2, 4x2, Rodowód krwi
  • Odcinek 7: Mike Ostrowski - 1x7, 2x7, 3x1, 3x8, 4x8, Wiedźmin: Syreny z głębin
  • Odcinek 8: Lauren Schmidt Hissrich - 1x1, 1x8, 2x3, 2x8, 4x1

Od razu widać, że showrunnerka i Netflix postawili na sprawdzone nazwiska i osoby, które pracowały już wcześniej nad Wiedźminem Netflixa czy w uniwersum animowanym i aktorskim dookoła niego. A co z reżyserią?

  • Jeremy Webb - wyreżyseruje odcinek 1, 2, 7 i 8. Wcześniej pracował nad m.in. The Last of Us, The Umbrella Academy, Cień i kość. Wyreżyserował ostatnie dwa odcinki 4. sezonu Wiedźmina.
  • Christopher Clark Cowan - wyreżyseruje odcinek 3 i 4. Wcześniej zajmował się scenami akcji dla Wiedźmina. Pracował też przy Argylle, Akolicie i Shang-Chim.
  • Alex Garcia Lopez - wyreżyseruje odcinek 5 i 6. To prawdziwy weteran Wiedźmina od Netflixa. Reżyserował trzeci i czwarty odcinek 1. sezonu, a potem powrócił przy okazji czwartego, reżyserując piąty i szósty epizod.

Źródło: redanianintelligence.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wiedźmin 
netflix The Witcher
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2019
Wiedźmin
Oglądaj TERAZ Wiedźmin Przygodowy

Najnowsze

1 Peacemaker (2022)
-

Peacemaker - gwiazda serialu bała się zwolnienia. Aktor wraca do głośnej afery z 2021 roku

2 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Lepszy film science fiction nigdy nie powstanie. Tak twierdzi twórca innego arcydzieła gatunku

3 24. Daniel Kaluuya - Nie! - 4 mln dolarów
-

Daniel Kaluuya potwierdza prace nad filmem o Spider-Punku. Co sądzi o przejęciu Warner Bros. przez Netflixa?

4 Superman
-

Ta scena z Supermana mogła być inna. David Corenswet przekonał Gunna do swojej wizji

5 The Game Awards - logo
-

Zwiastun The Game Awards 2025 trafił do sieci. Oto najlepsze gry roku

6 Predator: Strefa zagrożenia - premiera kinowa odbędzie się 7 listopada 2025 roku
-

Predator: Badlands pobił rekord. Żadna część serii nie osiągnęła tego wyniku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e10

Simpsonowie

s19e10

Zaklinacze koni

s2025e235

Moda na sukces

s16e08

Bob’s Burgers

s42e66

s20e11

Cztery żony i mąż

s10e08

s58e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts

ur. 1977, kończy 48 lat

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder

ur. 1978, kończy 47 lat

Dominic Monaghan
Dominic Monaghan

ur. 1976, kończy 49 lat

Katie Stevens
Katie Stevens

ur. 1992, kończy 33 lat

Teri Hatcher
Teri Hatcher

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV