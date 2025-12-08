To oni doprowadzą historię Geralta do końca. Lista scenarzystów i reżyserów 5. sezonu

Netflix

Reklama

Netflix zbroi się i przygotowuje do nakręcenia piątego i jednocześnie finałowego sezonu serialu Wiedźmin. Portal Redanian Intelligence, który od lat zaopatruje fanów w najświeższe i wiarygodne informacje na temat produkcji, przedstawił nazwiska reżyserów i scenarzystów, którzy przygotują ostatnią przygodę Geralta z Rivii. Oto oni.

Wiedźmin - dlaczego te postaci musiały umrzeć? Showrunnerka tłumaczy zmiany względem książek

Lista odcinków z podziałem na scenarzystów:

Odcinek 1: Javier Grillo-Marxuach - 1x6, 4x6

- 1x6, 4x6 Odcinek 2: Tera Vale Ragan

Odcinek 3: Troy Dangerfield - 3x8, 4x4, Rodowód krwi

- 3x8, 4x4, Rodowód krwi Odcinek 4: Clare Higgins - 2x3, 3x5, 4x7 - oraz Rae Benjamin - 3x4, 4x3, Wiedźmin: Syreny z głębin

- 2x3, 3x5, 4x7 - oraz Rae Benjamin - 3x4, 4x3, Wiedźmin: Syreny z głębin Odcinek 5: Matthew D’Ambrosio - 2x6, 3x7, 4x5

- 2x6, 3x7, 4x5 Odcinek 6: Tania Lotia - 3x2, 4x2, Rodowód krwi

- 3x2, 4x2, Rodowód krwi Odcinek 7: Mike Ostrowski - 1x7, 2x7, 3x1, 3x8, 4x8, Wiedźmin: Syreny z głębin

- 1x7, 2x7, 3x1, 3x8, 4x8, Wiedźmin: Syreny z głębin Odcinek 8: Lauren Schmidt Hissrich - 1x1, 1x8, 2x3, 2x8, 4x1

Od razu widać, że showrunnerka i Netflix postawili na sprawdzone nazwiska i osoby, które pracowały już wcześniej nad Wiedźminem Netflixa czy w uniwersum animowanym i aktorskim dookoła niego. A co z reżyserią?