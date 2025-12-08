placeholder
Gillian Anderson o występie w nowym Z Archiwum X. Jak wyglądała rozmowa z Ryanem Cooglerem?

Informacje o pracach nad rebootem z Archiwum X elektryzują fanów tego serialu, którzy chcieliby, aby do roli powróciła Gillian Anderson. Aktorka w najnowszym wywiadzie wyjaśniła, czy znowu zagra agentkę Scully.
Magda Muszyńska
Tagi:  powrót 
Z Archiwum X rozmowa
29. Dana Scully (Z Archiwum X) fot. materiały promocyjne
Ryan Coogler pracuje nad rebootem kultowego serialu Z Archiwum X, a fani zastanawiają się, czy Gillian Anderson powróci do roli Dany Scully. Aktorka przyznała wcześniej, że rozmawiała z reżyserem. Teraz zdradziła kilka szczegółów.

Czytaj więcej: Kto zagra agentkę w nowym Z archiwum X? Jest nazwisko

Gillian Anderson w wywiadzie dla ScreenRant, dotyczącym westernu Odrzuceni, została zapytana o potencjalny powrót do roli w nowej wersji Z Archiwum X. Aktorka wyjaśniła, że ​Coogler oznajmił jej, że będzie tworzyć serial. Nie chodziło o negocjacje w sprawie powrotu do roli. 

Nie odbyłam takich rozmów ani nie miałam takich przemyśleń. Rozmawiałam jakiś czas temu z Ryanem Cooglerem i dowiedziałam się, że [tworzy serial] - mniej więcej na tym etapie to było. Nie mam pojęcia, na jakim etapie się znajdują, ani czy w ogóle nad tym pracują. Jest ogromna różnica między tym, a myśleniem o tym. 

W maju Anderson uznała Cooglera za idealną osobę do reaktywowania tego serialu science fiction. Dodała wtedy, że być może przywróci Scully, jeśli gwiazdy będą sprzyjać tej wizji.

Serial Odrzuceni jest już dostępny na Netfliksie. Na Rotten Tomatoes ma 23% pozytywnych opinii od krytyków, co oznacza, że posiada status zgniłego.

Czytaj dalej: Recenzja 1. sezonu serialu Odrzuceni

Źródło: screenrant.com

