Gillian Anderson o występie w nowym Z Archiwum X. Jak wyglądała rozmowa z Ryanem Cooglerem?
Informacje o pracach nad rebootem z Archiwum X elektryzują fanów tego serialu, którzy chcieliby, aby do roli powróciła Gillian Anderson. Aktorka w najnowszym wywiadzie wyjaśniła, czy znowu zagra agentkę Scully.
Ryan Coogler pracuje nad rebootem kultowego serialu Z Archiwum X, a fani zastanawiają się, czy Gillian Anderson powróci do roli Dany Scully. Aktorka przyznała wcześniej, że rozmawiała z reżyserem. Teraz zdradziła kilka szczegółów.
Czytaj więcej: Kto zagra agentkę w nowym Z archiwum X? Jest nazwisko
Gillian Anderson w wywiadzie dla ScreenRant, dotyczącym westernu Odrzuceni, została zapytana o potencjalny powrót do roli w nowej wersji Z Archiwum X. Aktorka wyjaśniła, że Coogler oznajmił jej, że będzie tworzyć serial. Nie chodziło o negocjacje w sprawie powrotu do roli.
W maju Anderson uznała Cooglera za idealną osobę do reaktywowania tego serialu science fiction. Dodała wtedy, że być może przywróci Scully, jeśli gwiazdy będą sprzyjać tej wizji.
Serial Odrzuceni jest już dostępny na Netfliksie. Na Rotten Tomatoes ma 23% pozytywnych opinii od krytyków, co oznacza, że posiada status zgniłego.
Czytaj dalej: Recenzja 1. sezonu serialu Odrzuceni
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat