Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Bitwa światów 2 - zwiastun chińskiego widowiska. Magia, wojownicy i stwory

Bitwa światów 2 to kontynuacja chińskiego hitu z 2021 roku, który został dobrze oceniony na całym świecie. Czy chińska fantastyka ponownie podbije serca widzów i krytyków? Do sieci trafił zwiastun, który zapowiada efektowne widowisko.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Bitwa światów 2 fot. materiały prasowe
Reklama

Bitwa światów 2 (Writer’s Odyssey 2) to chiński film z wysokim budżetem, który ponownie przenosi widzów do znanego z jedynki świata fantasy. Za reżyserię odpowiada Lu Yang. Ponownie będziemy śledzić historię pisarza, który może zmieniać rzeczywistość, gdy jego postacie znów ożywają.

Bitwa światów 2 – zwiastun

Bitwa światów 2 - opis fabuły

Historia skupia się na mającym problemy pisarzu Lu Kongwenie (Dong Zijian), który daje się porwać potężnej pokusie, wprowadzając siebie i swoje postacie w kryzysowy stan. Starając się na nowo odnaleźć sens życia, łączy siły ze stworzonymi przez siebie bohaterami, aby zapobiec katastrofie, która może zniszczyć zarówno prawdziwy świat, jak i fikcyjne uniwersum fantasy.

Przypomnijmy, że Bitwa światów miała premierę podczas pandemii i zebrała dobre recenzje widzów oraz krytyków. Według serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera opinie dziennikarzy, film ma 93% pozytywnych recenzji. Chwalono między innymi rozmachem i widowiskowością historii, w której przenosimy się do świata wykreowanego przez pisarza - bohatera filmu.

Bitwa światów 2 – premiera w chińskich kinach już 1 października. Na razie nic nie wiadomo o polskiej premierze. Pierwsza część jest dostępna w Polsce na streamingu.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,2

2021
Bitwa światów
Oglądaj TERAZ Bitwa światów Przygodowy

Najnowsze

1 4. Batman (2022) - 134 mln dolarów
-
Plotka

Batman Pattinsona w DCU? Trop na planie Clayface'a i odpowiedź Gunna

2 14. Kraina Lodu 2 - Polsat - 1 455 370
-

Kraina lodu 3 - wiemy, o czym będzie kontynuacja hitu Disneya! Jest opis fabuły!

3 God of War
-
Plotka

God of War - kto zagra Kratosa w serialu? Jest lista kandydatów!

4 Avengers: Doosmday - wycinek z grafiki Marvela
-

Mamy opis fabuły Avengers: Doomsday. Podkreśla moce Doktora Dooma

5 K-popowe łowczynie demonów
-

K-popowe łowczynie demonów rządzą! Oto inne animacje Netflixa, które mogą konkurować z Disneyem i Pixarem

6 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Wiedźmin – pierwszy klip z 4. sezonu. Geralt kontra zjawa i debiut Liama Hemswortha!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e21

One Piece

s2025e22

Miejsce zbrodni

s09e03

Selviytyjät Suomi

s01e08

s01e24
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Lincoln
Andrew Lincoln

ur. 1973, kończy 52 lat

Sam Neill
Sam Neill

ur. 1947, kończy 78 lat

Michelle Jenner
Michelle Jenner

ur. 1986, kończy 39 lat

Jessica Brown Findlay
Jessica Brown Findlay

ur. 1989, kończy 36 lat

Melissa Leo
Melissa Leo

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

9

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV