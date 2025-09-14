Bitwa światów 2 - zwiastun chińskiego widowiska. Magia, wojownicy i stwory
Bitwa światów 2 to kontynuacja chińskiego hitu z 2021 roku, który został dobrze oceniony na całym świecie. Czy chińska fantastyka ponownie podbije serca widzów i krytyków? Do sieci trafił zwiastun, który zapowiada efektowne widowisko.
Bitwa światów 2 (Writer’s Odyssey 2) to chiński film z wysokim budżetem, który ponownie przenosi widzów do znanego z jedynki świata fantasy. Za reżyserię odpowiada Lu Yang. Ponownie będziemy śledzić historię pisarza, który może zmieniać rzeczywistość, gdy jego postacie znów ożywają.
Bitwa światów 2 – zwiastun
Bitwa światów 2 - opis fabuły
Historia skupia się na mającym problemy pisarzu Lu Kongwenie (Dong Zijian), który daje się porwać potężnej pokusie, wprowadzając siebie i swoje postacie w kryzysowy stan. Starając się na nowo odnaleźć sens życia, łączy siły ze stworzonymi przez siebie bohaterami, aby zapobiec katastrofie, która może zniszczyć zarówno prawdziwy świat, jak i fikcyjne uniwersum fantasy.
Przypomnijmy, że Bitwa światów miała premierę podczas pandemii i zebrała dobre recenzje widzów oraz krytyków. Według serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera opinie dziennikarzy, film ma 93% pozytywnych recenzji. Chwalono między innymi rozmachem i widowiskowością historii, w której przenosimy się do świata wykreowanego przez pisarza - bohatera filmu.
Bitwa światów 2 – premiera w chińskich kinach już 1 października. Na razie nic nie wiadomo o polskiej premierze. Pierwsza część jest dostępna w Polsce na streamingu.
Źródło: YouTube
