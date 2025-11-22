Ranking najlepszych bohaterów amerykańskiego Biura. Zobacz, kto jest naszym ulubieńcem

NBC

Biuro to brytyjski format stworzony przez Ricky’ego Gervaisa, który doczekał się niezliczonych lokalnych wersji na całym świecie. Każdy kraj chciał mieć własne Biuro i swojego „szefa” przez małe „sz” — bohatera, którego życiowa postawa jednocześnie bawi do łez i wywołuje dziwną mieszankę żenady oraz współczucia. Także my w Polsce doczekaliśmy się takiego pełnoprawnego atencjusza: Michała Stolca, który potrafi śmieszyć, irytować, budzić politowanie, a przy tym zarażać pozytywną energią.

Wszyscy jednak wiemy, że najsłynniejszą wersją Biura pozostaje ta amerykańska, a najbardziej ikonicznym szefem — Michael Scott, który już dawno przestał być tylko serialową postacią, a stał się niemal życiową filozofią. Skoro duch The Office wciąż ma się świetnie w popkulturze, postanowiliśmy oddać serialowi hołd i wybrać nasze ulubione postacie.

Jaki był klucz? Ranking ułożyliśmy według sympatii, ale też doceniliśmy bohaterów najlepiej napisanych (przykładowo: Todd Packer nie budzi sympatii, ale to ciekawa postać), najzabawniejszych i tych o największym popkulturowym wpływie. Tak powstała nasza wspaniała trzydziestka amerykańskiego Biura.

A teraz Wasza kolej — jak wyglądałaby Wasza lista?

Ranking najlepszych bohaterów Biura