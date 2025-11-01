Przeczytaj w weekend
Biznes to biznes. Masowe zwolnienia w Tulsa King

Tuż przed rozpoczęciem zdjęć do czwartego sezonu serialu Tulsa King, z produkcji usunięto aż 26 osób. Decyzja wywołała poruszenie w branży, szczególnie że w gronie zwolnionych znalazł się dubler Sylvestra Stallone’a.
Amelia Adaszak
Tagi:  Sylvester Stallon 
tulsa king
Tulsa King - sezon 3 fot. materiały prasowe
Zaledwie tydzień przed wznowieniem produkcji, Paramount+ niespodziewanie poinformował część ekipy, że nie zostanie zaproszona do pracy przy nowym sezonie Tulsa King. Łącznie zwolniono 26 osób z około 600-osobowego składu. Wśród nich znaleźli się członkowie kluczowych działów: od dźwięku i kamer, po kaskaderów i charakteryzatorów.

3. sezon Tulsa King zakończy się z przytupem? Aktor zapowiada wielkie emocje

Największym zaskoczeniem dla fanów i branży była informacja o odejściu Freddiego Poole’a - dublera Stallone’a od 14 lat, nominowanego do Emmy za koordynację scen kaskaderskich. Wytwórnia 101 Studios tłumaczyła tę decyzję powodami twórczymi. Co sądzi o sytuacji sam kaskader?

Pracuję w tej branży od 30 lat i występowałem w programach przez wiele sezonów, ale nigdy nie widziałem takiej rotacji kadr

Kulisy zwolnień w Tulsa King

Poole przyznał, że o zwolnieniu dowiedział się zaledwie dwa tygodnie przed planowanym startem zdjęć. Z pracy odszedł również Chad Gregory, dubler z trzech poprzednich sezonów. O tym, że nie wróci na plan, dowiedział się z plotek. Biznes to biznes - skomentował krótko w rozmowie z dziennikarzami. 

Paramount i 101 Studios odmówiły komentarza, podkreślając jedynie, że rotacja ekip między sezonami to standardowa praktyka w branży. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że decyzje o zmianach personalnych zbiegły się z innymi turbulencjami w firmie: odejściem Taylora Sheridana do NBC Universal oraz zapowiedzią masowych zwolnień w samej wytwórni.

 

Źródło: deadline

