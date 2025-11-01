Biznes to biznes. Masowe zwolnienia w Tulsa King

fot. materiały prasowe

Reklama

Zaledwie tydzień przed wznowieniem produkcji, Paramount+ niespodziewanie poinformował część ekipy, że nie zostanie zaproszona do pracy przy nowym sezonie Tulsa King. Łącznie zwolniono 26 osób z około 600-osobowego składu. Wśród nich znaleźli się członkowie kluczowych działów: od dźwięku i kamer, po kaskaderów i charakteryzatorów.

3. sezon Tulsa King zakończy się z przytupem? Aktor zapowiada wielkie emocje

Największym zaskoczeniem dla fanów i branży była informacja o odejściu Freddiego Poole’a - dublera Stallone’a od 14 lat, nominowanego do Emmy za koordynację scen kaskaderskich. Wytwórnia 101 Studios tłumaczyła tę decyzję powodami twórczymi. Co sądzi o sytuacji sam kaskader?

Pracuję w tej branży od 30 lat i występowałem w programach przez wiele sezonów, ale nigdy nie widziałem takiej rotacji kadr

Kulisy zwolnień w Tulsa King

Poole przyznał, że o zwolnieniu dowiedział się zaledwie dwa tygodnie przed planowanym startem zdjęć. Z pracy odszedł również Chad Gregory, dubler z trzech poprzednich sezonów. O tym, że nie wróci na plan, dowiedział się z plotek. Biznes to biznes - skomentował krótko w rozmowie z dziennikarzami.

Paramount i 101 Studios odmówiły komentarza, podkreślając jedynie, że rotacja ekip między sezonami to standardowa praktyka w branży. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że decyzje o zmianach personalnych zbiegły się z innymi turbulencjami w firmie: odejściem Taylora Sheridana do NBC Universal oraz zapowiedzią masowych zwolnień w samej wytwórni.