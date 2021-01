Black Adam - Aldis Hodge zdradza jak The Rock motywuje go do treningów do filmu

Źródło: Sony Pictures Television

Black Adam to jeden z szykowanych przez Warner Bros projektów DCEU. Aldis Hodge gra w widowisku superbohatera, Hawkmana. Produkcja filmu jest obecnie wstrzymana, jednak to nie zmienia faktu, że aktorzy wcielający się w role herosów muszą cały czas dbać o formę. Hodge w rozmowie z Variety powiedział, że to materiały wideo i zdjęcia z treningów wrzucane do sieci przez Dwayne'a The Rocka Johnsona, wcielającego się w tytułową postać w filmie, są dla niego takim paliwem motywacyjnym, aby cały czas starać się na treningach i być lepszym.

W obsadzie produkcji obok The Rocka i Hodge'a znajdują się już Noah Centineo, Quintessa Swindell oraz Sarah Shahi. Reżyseruje Jaume Collet-Serra.

Dla przypomnienia Black Adam to najbardziej znany z komiksów DC wróg Shazama. Co ciekawe wcześniej rozważano jego pojawienie się w filmie o wspomnianym bohaterze, jednak ostatecznie zdecydowano o solowej produkcji o tej postaci. Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska. W produkcji na pewno pojawi się grupa superbohaterów Justice Society of America, w której skład wchodzą między innymi wspomniany Hawkman oraz Cyclone.