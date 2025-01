Vaiana 2 online. Gdzie obejrzeć w domu film animowany?

fot. materiały prasowe

Vaiana 2 to nie tylko jeden z największych hitów 2024 roku, ale także ogromny sukces w kategorii animacji. 28 stycznia 2025 roku film miał premierę na VOD w Polsce. Gdzie można go obejrzeć? Produkcja trafiła na różne platformy streamingowe, gdzie dostępna jest w wersji cyfrowej – do zakupu lub wypożyczenia.

Vaiana 2 online – gdzie obejrzeć?

Film jest dostępny w wersji z polskim dubbingiem. Oto lista platform wraz z cenami:

Amazon Prime – wypożyczenie na 30 dni: 14,99 zł. Zakup wersji SD: 49,99 zł, wersji HD: 54,99 zł.

Rakuten – wypożyczenie: 49,99 zł. Zakup: 69,99 zł.

Premiery CANAL+ – wypożyczenie: 49,99 zł.

Player.pl – wypożyczenie na 48 godzin: 49,99 zł.

fot. materiały prasowe

Vaiana 2 – sukces w kinach

Pierwotnie Vaiana 2 miała być serialem tworzonym dla Disney+. Jednak po obejrzeniu przygotowanych materiałów włodarze Disneya zdecydowali się przekształcić projekt w pełnometrażowy film kinowy. Decyzja okazała się trafiona – produkcja pobiła rekordy popularności w 2024 roku, osiągając globalny wynik 1,026 mld dolarów. Sprzedaż z VOD dodatkowo poprawi ten wynik.

Vaiana 2 – fabuła

Vaiana otrzymuje niespodziewaną wiadomość od swoich przodków, co skłania ją do rozpoczęcia nowej podróży. Wyrusza wraz z Maui i grupą niezwykłych marynarzy na odległe wody Oceanii, gdzie czeka ich przygoda, jakiej nigdy wcześniej nie przeżyli.