Black Adam - ile film zarobi? Są pierwsze prognozy box office

Fot. WARNER BROS. PICTURES / Vanity Fair

Box Office Pro opublikował wstępne prognozy box office dla filmu Black Adam, którego premiera światowa odbędzie się 21 października 2022 roku. Prognozy dotyczą w tej chwili tylko rynku amerykańskiego, ale dają pogląd na jakim etapie promocji jest film i co musi ekipa marketingu zrobić, aby je poprawić.

Black Adam - prognozy

Według portalu na ten moment otwarcie w amerykańskim box office zamknie się w kwocie pomiędzy 55 a 70 mln dolarów. Nie jest to złe otwarcie i co więcej, jeśli kwota zamknie się w 70 mln dolarów, będzie to najlepsze otwarcie w karierze Dwayne Johnsona. Jego rekord ustanowił film Hobbs i Shaw z wynikiem 60 mln dolarów. Budżet widowiska to 185 mln dolarów.

Jeszcze prawie miesiąc promocji, więc wiele może się zmienić w ostatecznych wynikach box office. Zwłaszcza, że Twitter huczy od plotek, że w filmie może pojawić się Henry Cavill w roli Supermana. Jeśli twórcy zdecydują się na koniec wykorzystać ten fakt i potwierdzić plotki, może mieć to kluczowe znaczenie dla poprawy wyników. Jak zawsze ważną rolę w zarobkach odegrają też recenzje krytyków, a potem opinie widzów, które - jeśli się pozytywną - wydłużają kinowy byt filmu.

Boss Logic pochwalił się oficjalną grafikę stworzoną na potrzeby promocji filmu. Jest to pierwsza grafika w pełnej galerii filmu.

Zobacz także: