Czarna Pantera 2 - ta nowa postać będzie mutantem w MCU. Atlantyda ma nową nazwę

Do tej pory w MCU mieliśmy jedną mutantkę w osobie Ms. Marvel. Pierwszy sezon jej serialu to oficjalnie potwierdził. To zmieni się wraz z premierą filmu Czarna Pantera 2, Tenoch Huerta, który gra Namora z Atlantydy, w rozmowie z Empire potwierdził, że jego postać tak jak w komiksach jest mutantem w MCU.

Czarna Pantera 2 - rola Namora

Ryan Coogler w rozmowie z Empire podkreśla wspaniały kontrast pomiędzy Atlantydą i Wakandą oraz pomiędzy Namorem i T'Challą. Według niego Namor jest wymarzonym antagonistą.

Co ciekawe, wygląda na to, że w fabule Namor nie jest przywódcą Atlantydy, bo sam aktor mówi, że miasto, któremu przewodzi nazywa się Talocan. Najwidoczniej nazwa została zmieniona, gdy - jak potwierdza też aktor - podjęto inspiracje kulturą Mezoameryki, na czele z Majami. Namor i jego pobratymcy wychodzą na powierzchnię, bo decyzja T'Challi o ujawnieniu Wakandy staje się zagrożeniem dla Talocan. Muszą więc działać, aby się chronić. Niewykluczone, że obie nazwy padną w filmie.

Kevin Feige ujawnił, że pierwotnie chcieli zapowiedzieć Namora w scenie po napisach Czarnej Pantery. Ryan Coogler miał to przygotowane. Mieliśmy w niej zobaczyć, jak kamera przemyka przez pałac w Wakandzie, a potem zobaczylibyśmy na ziemi ślady prowadzące do tronu. Te ślady należały o Namora. Ostatecznie z tego zrezygnowano.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Czarna Pantera 2 - czas trwania

Sieć kin Cineplex zdradziła, że film będzie trwać 2 godziny 41 minut. Oznacza to, że będzie najdłuższe widowisko MCU, które nie opowiada o Avengers. Gdy weźmiemy pod uwagę serię Avengers, to na prowadzeniu jest Avengers: Koniec gry trwający 3 godziny i jedną minutę.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera 11 listopada tylko w kinach.

