Black Adam - figurka potwierdza pogłoski? W filmie może pojawić się potężny demoniczny złoczyńca

Fani wciąż czekają na zwiastun filmu Black Adam, w którym Dwayne Johnson wcieli się w tytułowego antybohatera, znanego z komiksów DC. W związku z tym duża część widowiska wciąż jest owiana tajemnicą. Jednak zapowiedź nadchodzących figurek od McFarlane Toys może sugerować pojawienie się interesującego złoczyńcy, który ma szanse odegrać dużą rolę w produkcji. O kim mowa?

Z zapowiedzi od McFarlane Toys dowiadujemy się, że będą dwie wersje Black Adama (które mogą być podzielone na przeszłą i teraźniejszą), a także figurki Atom Smashera, Dr. Fate'a, Hawkmana i Cyclone. Jednak interesującym dodatkiem do tej listy jest bohater znany jako Sabbac - wróg Kapitana Marvela, Jr., który wygląda jak ogromny rogaty demon.

Sabbac - kim jest potencjalny złoczyńca Black Adama?

Bohater został oryginalnie wprowadzony na łamach komiksu Captain Marvel, Jr. #4 w 1943 roku. Timothy Karnes miał podobne moce do rodziny Shazama i wystarczyło, by powiedział słowo "Sabbac", by się przeistoczyć. Złoczyńca czerpał swoje moce od sześciu demonów piekielnych, którymi byli: Szatan, Aym, Belial, Beelzebub, Asmodeus i Crateis.

Postać została przepisana na nowo przez Geoffa Johnsa i Gary'ego Franka; ich wersja była zasilana przez Seven Deadly Sins of Man i pojawiła się jako ogromny demon pod kontrolą Black Adama. Nie wiadomo, którą wersję złoczyńcy zobaczymy w filmie. Jeszcze w 2020 roku krążyły plotki, że o tę rolę stara się Marwan Kenzari, który jest znany między innymi z wcielenia się w Dżafara w filmie Aladyn.

Black Adam - premiera filmu w kinach w USA 29 lipca 2022 roku.

