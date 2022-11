Black Adam - jest data premiery w polskim HBO Max. Kiedy film pojawi się na VOD?

Warner Bros. Discovery

Jak udało nam się ustalić, film Black Adam już niebawem pojawi się w polskim HBO Max - produkcja DC Studios trafi do biblioteki serwisu VOD już 16 grudnia. Ta data premiery jest zgodna z przewidywaniami; amerykańskie portale popkulturowe spekulowały wstępnie, że ekranowa opowieść powinna zadebiutować na platformie pomiędzy 5 a 19 grudnia.

Warto jednocześnie dodać, że Black Adam już wcześniej będzie miał swoją polską premierę w serwisach PVOD, w których można wykupić 48-godzinny dostęp do produkcji za określoną kwotę. Zgodnie z dostępnymi informacjami, film wzbogaci ofertę platformy iTunes 5 grudnia.

Relatywnie szybkie premiery Black Adama w serwisach VOD są konsekwencją względnie małych przychodów filmu w box office. Jak do tej pory zebrał on rozczarowujące 377,7 mln USD w skali globalnej - z tej kwoty 162,8 mln USD pochodzi z USA, natomiast 214,9 mln USD z pozostałych rynków światowych. Wiele wskazuje na to, że pułap ten jest niewystarczający do tego, aby zwróciły się koszty realizacji - firma Warner Bros. Discovery zadecydowała więc o generowaniu przychodów poprzez platformy VOD.

3 stycznia Black Adam ukaże się w USA w wersji Blu-ray i 4K. Prawdopodobnie w tym samym okresie i w tej samej wersji zadebiutuje on także w Polsce.