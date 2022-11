Black Adam - złoczyńca mógł wyglądać inaczej. Szkic koncepcyjny pokazuje potwora

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Christian Scheurer tworzył szkice koncepcyjne na potrzeby filmu Black Adam. To on zaprezentował w sieci wizerunek czarnego charakteru zwanego Sabbac, który nie został wykorzystany w widowisku. W tej wersji miał być on gigantyczny i potworny, który rozmiarami przypomina Godzillę.

Black Adam - szkice koncepcyjne

Black Adam - Sabbac

Black Adam - o czym jest film?

Prawie 5000 lat po tym, jak został obdarzony mocami egipskich bogów – i uwięziony równie szybko – Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobu, gotowy wyzwolić swoją wyjątkową formę sprawiedliwości na współczesny świat.

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znajdują się: Aldis Hodge jako Hawkman, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer i Uli Latukefu. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.