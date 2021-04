Black Adam - młodociany aktor i komik dołączają do obsady widowiska DCEU

Netflix

Black Adam to kolejne widowisko Warner Bros oparte na komiksach DC. W tytułowego antybohatera, znanego jako ikoniczny przeciwnik Shazama, wciela się Dwayne Johnson. Prace na planie produkcji wreszcie ruszyły, zaś podano kolejne dwa nazwiska, które dołączył do obsady. Będą to młody kanadyjsko-egipski aktor Bodhi Sabongui oraz komik stand-upowy Mohammed "Mo" Amer.

Amer jest prawdopodobnie najbardziej znany ze swojego programu komediowego realizowanego dla Netflxia: Mo Amer: The Vagabond, a także sitcomu Ramy od Hulu. Nie ujawniono roli, w którą wcieli się komik, zaś przy nastoletnim Sabongui podkreślono, że będzie to postać istotna dla świata Black Adama.

W obsadzie produkcji obok The Rocka i wspomnianej dwójki, znajdują się także Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Sarah Shahi, Pierce Brosnan (dr Fate), Marwan Kenzari oraz Aldis Hodge (Hawkman). Reżyseruje Jaume Collet-Serra.

Black Adam - premiera zaplanowana jest na 2022 roku tylko w kinach. Pozostaje mieć nadzieje, że wówczas będzie to możliwe.