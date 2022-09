Black Adam - tak brzmi temat przewodni filmu. Czy pojawi się Liga Sprawiedliwości?

fot. Warner Bros. // New Line Cinema

Black Adam w reżyserii Jaume Collet-Serra trafi do kina już w październiku. W opisie filmu możemy przeczytać, że prawie 5000 lat po tym, jak został obdarzony mocami egipskich bogów – i uwięziony równie szybko – Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobu, gotowy wyzwolić swoją wyjątkową formę sprawiedliwości na współczesny świat.

W tytułowego bohatera wciela się Dwayne Johnson, który podczas jednego z wywiadów został zapytany, czy zobaczymy w produkcji któregoś z członków Ligi Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że jakiś czas temu pojawiła się plotka, że Henry Cavill miałby pojawić się, jako Superman. Aktor odpowiedział w prosty sposób:

Mogę ci powiedzieć, że będziemy musieli po prostu poczekać i przekonać się o tym.

Johnson został również zapytany, w jaki sposób jego kariera wrestlingowa pomogła mu w roli Black Adama. Przyznał, że było to pomocne, ponieważ jego postać The Rocka balansowała między dobrem a złem, a jego działania bywały wątpliwe. Aż doszedł do takiego momentu w zawodowym wrestlingu, w którym wszyscy na arenie zrozumieli dlaczego tak jest.

Więc to jest bardzo podobne do Czarnego Adama - możesz nie zgadzać się z jego filozofią, ale na końcu zrozumiesz dlaczego tak jest.

Do sieci trafiło kilka nowych materiałów z filmu. Przede wszystkim można posłuchać głównego tematu muzycznego do Black Adama. A do tego w sieci pojawił się nowy IMAX-owy plakat, który możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

Black Adam - temat muzyczny

Black Adam - zdjęcia i plakaty

Black Adam - plakat

W obsadzie są Pierce Brosnan jak Dr Fate, Aldis Hodge jako Hawkman, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer i Uli Latukefu. Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Black Adam - premiera w kinach na całym świecie, w tym w Polsce, już 21 października 2022 roku.