Władca Pierścieni - to on stworzył pierścienie. Tak Celebrimbor wygląda w serialu

fot. Amazon Prime Video

Wiemy z wcześniejszych zapowiedzi, że ważną rolę w serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy odegrają tytułowe pierścienie, o których słyszeliśmy w prologu filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia. W serialu zobaczymy jak dokładnie doszło do ich powstania. Oczywiście to oznacza, że Sauron odegra tutaj rolę jako złoczyńcą wpływający na rozwój wydarzeń.

Władca Pierścieni - kim jest Celebrimbor?

Celebrimbor to postać doskonale znana fanom twórczości Tolkiena. Jest on elfem, który był kowalem odpowiedzialnym za stworzenie tytułowych pierścieni władzy.

- Mając Saurona używamy w serialu jednego z największych złoczyńców w historii. Jedną z centralnych postaci w tej opowieści jest Celebrimbor. To elficki kowal, który został zmanipulowany do stworzenia pierścieni władzy. Jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem go do Śródziemia. To bardzo tajemnicza postać - mówi showrunner.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Celebrimbor

Nie jest to pierwszy raz, gdy twórcy biorący temat Władcy Pierścieni pokażą Celebrimbora. Mogliśmy go zobaczyć w grach Śródziemie: Cień Mordoru oraz Śródziemie: Cień Wojny. Grał go wówczas Charles Edwards.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera w Amazon Prime Video odbędzie się we wrześniu 2022 roku.