Black Cat - film o postaci z Niesamowity Spider-Mana 2 wciąż w planach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Nowa plotka pochodzi od That Hashtag Show, którzy są ostatnio bardzo aktywni. Swego czasu jednak wiele ich doniesień się sprawdzało, więc nadal traktujemy ich jako rzetelne źródło.

Według ich informacji Sony Pictures ma plany dla postaci Black Cat ze świata Spider-Mana. Podobno reżyser i scenarzysta znany z kina niezależnego pracuje nad tym projektem, a obecnie są wprowadzane poprawki w tekst.

Ma być to geneza Black Cat. Dowiadujemy się, że Felicia Hardy pracuje dla ojca, Waltera Hardy'ego. Gdy nagle on znika, doprowadza to do spotkania z postaciami Blaze oraz Kameleona (główny złoczyńca historii). Dziennikarze twierdzą też, że niektórzy fani komiksu będą poirytowani zmianami w genezie bohaterki. Ciekawe jednak jest to, że według ich informacji główną rolę ma zagrać Felicity Jones, czyli aktorka, która wcielała się w tę postać w filmie Niesamowity Spider-Man 2. Jednocześnie twierdzą, że będzie to inna Felicia Hardy, niż w tej produkcji. Być może kwestia multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych, która odegra ważną rolę w Spider-Man: No Way Home, będzie mieć tutaj duże znaczenie.

Na razie plotki nikt nie potwierdza, ani nie dementuje. Czekamy na oficjalne informacje. Przypomnijmy, że swego czasu Black Cat miała pojawić się w filmie Silver & Black, który po latach prac pre-produkcyjnych został skasowany.