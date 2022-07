Black Mirror - obsada 6. sezonu. Jest aktor z Breaking Bad. Będzie gwiazdorsko?

Fot. Netflix

Black Mirror to antologia, którą można obejrzeć na Netflixie. Portal Variety podzielił się tym, kto zagra w 6. sezonie serialu. Według ich źródeł w produkcji mają pojawić się tacy aktorzy jak: Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton i Anjana Vasan. Ten casting miałby obejmować trzy odcinki, więc w kolejnych epizodach powinno pojawić się więcej nazwisk.

6. sezon Black Mirror wciąż jest zagadką, jednak pojawiła się informacja, że w tej części ma być więcej odcinków niż w 5. sezonie.

Black Mirror - obsada (6. sezon)

Oto, skąd możecie znać członków obsady 6. sezonu Black Mirror:

Zazie Beetz jest znana z roli Van w produkcji Atlanta. Paapa Essiedu pojawił się za to w takich tytułach jak Gangs of London i The Lazarus Project. Josh Hartnett zyskał popularność swoim występem w The Fear Index, ma także zagrać w filmie Oppenheimer autorstwa Christophera Nolana. Aarona Paula możecie znać z Breaking Bad, pojawił się także w ostatnim sezonie Westworld na HBO. Kate Mara zagrała za to między innymi w Call Jane. Danny Ramirez wystąpił w Top Gun: Maverick, Clara Rugaard w The Rising, Auden Thornton w This Is Us, a Anjana Vasan w We Are Lady Parts.

