Black Myth: Wukong w pierwszym wideo z PS5. Jak gra się prezentuje?

fot. Game Science

Do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć wiele materiałów z rozgrywki Black Myth: Wukong, jednak dotyczyły one wyłącznie wersji na PC. Tak samo było z wersją recenzencką — twórcy rozsyłali kody na platformę PC. Co ciekawe, mimo że gra ma być dostępna również na PS5 już w dniu premiery, deweloper Game Science do tej pory niechętnie dzielił się materiałami z rozgrywki na konsolę Sony.

To się jednak zmieniło, ponieważ na oficjalnym profilu PlayStation China na platformie Weibo opublikowano wideo prezentujące grę działające na PS5. W materiale można zobaczyć surową rozgrywkę, co na pewno ucieszy wielu graczy czekających na tę produkcję. Wideo przedstawia starcie z jednym z licznych bossów, jakich napotkacie na swojej drodze.

Ten fragment rozgrywki prezentuje nie tylko różne style walki naszego bohatera, ale również możliwość transformacji, która dostępna jest w późniejszej części gry.

Jak widać, nie ma czego się obawiać o jakość Wokonga w wydaniu na PS5. Jak będzie z wersją na Xbox Series X/S? Czekamy na materiały z rozgrywki, bo póki co, nic z tej platformy nie zostało zaprezentowane.

Black Myth: Wukong na rynek trafi już jutro. Niebawem na łamach naEKRANIE.pl znajdziecie recenzje tego tytułu.