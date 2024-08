Black Myth: Wukong - czy gra zachwyca jak na przedpremierowych materiałach? Recenzje już w sieci

fot. Game Science

Black Myth: Wukong to wymagające RPG akcji od chińskiego studia Game Science. Produkcja robiła spore wrażenie na etapie przedpremierowych zapowiedzi, a prezentowane materiały imponowały świetną oprawą graficzną i dynamiczną, a przy tym niezwykle widowiskową walką. Choć do premiery gry pozostało jeszcze kilka dni, to pierwsze recenzje już teraz pojawiły się w sieci i dzięki temu wiemy, czy twórcom udało się dostarczyć tytuł warty uwagi.

Aktualnie gra ma średnią ocen na poziomie 83/100 na podstawie 28 opinii recenzentów zebranych przez serwis Opencritic. Krytycy chwalą przede wszystkim satysfakcjonującą rozgrywkę. Zabawa ma zapewniać mnóstwo frajdy zarówno na początku, jak i na końcu przygody. Niektórzy piszą, że po dotarciu do końca ma się ochotę rozpocząć Nową Grę Plus i zająć się zrobieniem tego, co pominęło się przy pierwszym przejściu. Świetne wrażenie ma robić także świetny system walki i wymagające, ale przy tym zapadające w pamięć pojedynki z potężnymi bossami. Pewnych wad jednak nie zabrakło - niektórzy narzekają na problemy techniczne i optymalizację, nie wszystkich zachwyciła też historia.

Poniżej możecie zapoznać się z niektórymi ocenami w zachodnich mediach:

PC Gamer - 87/100

IGN - 8/10

GamesRadar+ - 4/5

Gamespot - 8/10

God is a Geek - 10/10

The Sixth Axis - 6/10

Co z naszą recenzją?

Niestety nie wszyscy mieli już okazję zapoznać się z całą grą. Niektórzy (w tym my) zmagają się z błędami, które uniemożliwiają skończenie rozgrywki i prawdopodobnie ma to związek z... językiem systemu operacyjnego. Zdiagnozowanie tej usterki i jej "obejście" wymagało czasu i z uwagi na to nasza recenzja Black Myth: Wukong pojawi się kilka dni później, prawdopodobniej bliżej premiery zaplanowanej na 20 sierpnia 2024 roku.

Jesteśmy również w kontakcie z twórcami, którzy poinformowali nas, że trwają prace nad wypuszczeniem stosownej aktualizacji. Istnieje wiec szansa, że gracze z Polski od dnia debiutu będą mogli zagrać bez jakichkolwiek problemów. Jeśli patch zostanie wypuszczony, to oczywiście Was o tym poinformujemy.