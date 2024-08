Robert Downey Jr. potwierdził, kogo dokładnie gra w Avengers: Doomsday. Część fanów Marvela była w błędzie

Robert Downey Jr. udzielił obszernego wywiadu serwisowi Hollywood Reporter, w którym raz na zawsze uciął spekulacje i oficjalnie potwierdził, kogo zagra on w filmie Avengers: Doomsday. Od czasu lipcowego Comic-Conu w San Diego wiemy, że aktor sportretuje Doktora Dooma. Część fanów Marvela po tym ogłoszeniu spekulowała, że w świecie MCU ikoniczny złoczyńca Domu Pomysłów koniec końców okaże się wariantem Tony'ego Starka, co mogłoby tłumaczyć wizualne podobieństwo antagonisty i Iron Mana.

W rzeczonym wywiadzie Downey Jr. mówi jednak wprost o postaci Victora von Dooma, w dodatku dając do zrozumienia, że prezes Marvel Studios, Kevin Feige, nie chciał, by aktor powrócił do roli Tony'ego Starka. Odnosząc się do kwestii swojego przyszłego udziału w MCU i w ramach prezentowanej w Disneylandzie atrakcji Stark Flight Lab tegoroczny zdobywca Oscara stwierdził:

To było jakiś rok temu... Kevin Feige i ja utrzymywaliśmy kontakt. Jesteśmy kumplami. Favreau, Feige i ja. Jestem też blisko z braćmi Russo; współpracujemy także przy innych sprawach. Mamy więc taką małą grupę towarzyszów podróży. Pojawiła się we mnie taka myśl, by pójść do Boba Igera (dyrektora Disneya - przyp. aut.) i przedstawić mu pomysł na mój udział poza filmowym uniwersum - chodziło o to, jak mógłbym przysłużyć się w parkach rozrywki i w tej branży.

Razem z Susan (żoną aktora - przyp. aut.) usiedliśmy kiedyś z Kevinem i on powiedział: "Ciągle przychodzi mi do głowy pomysł, że gdybyś wrócił...". Wtedy Susan przerwała: "Chwila... Wrócił jako kto?". I to był kolejny moment, w którym znikają jakiegokolwiek wątpliwości co do tego gościa (Feige - przyp. aut.), bardzo wyrafinowanego, kreatywnego myśliciela. To był też koniec wątpliwości jeśli chodzi o ewentualne cofanie się w karierze, o to, czy zawiedziemy czyjeś oczekiwania - szło bardziej o przekroczenie tych oczekiwań. I wtedy Kevin wspomniał o Victorze von Doomie. Sprawdziłem tę postać i pomyślałem: "Wow!". Feige powtórzył dwukrotnie: "Zróbmy dobrze Victora von Dooma".