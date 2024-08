Swoim występem w Deadpool & Wolverine pobił rekord Guinnessa. Hugh Jackman pokonany

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Może i Hugh Jackman zagrzał miejsce w Marvelu na długo, ale teraz ktoś go przebił. Chodzi oczywiście o Wesleya Snipesa, który zaskoczył swoim powrotem do roli Blade'a w filmie Deadpool & Wolverine. Jego występ gościnny nastąpił 25 lat i 340 dni po debiucie z 1998 roku. Oznacza to, że aktor może poszczycić się najdłuższą karierą w aktorskich produkcjach Marvela w historii, za co należy mu się rekord Guinnessa. Co więcej, Snipes pobił drugi rekord - za najdłuższą przerwę między występami w filmach Marvela. Ostatnim razem zagrał 19 lat temu i 231 dni temu w Blade: Mroczna Trójca. Tym samym wyprzedził Alfreda Molinę, odtwórcę Doktora Octopusa, który nie pojawiał się na ekranie od 2004 roku, aż do cameo w Spider-Manie 3 w 2021.

fot. Marvel Studios

61-letni aktor porozmawiał z Entertainment Weekly o możliwości, jaką dał mu Ryan Reynolds. To od niego otrzymał propozycję występu w Deadpool & Wolverine.

- Pomyślałem, że to nie ma dla mnie sensu, ale gdy niespodziewanie otrzymujesz telefon od Ryana Reynoldsa po 20 latach, myślisz sobie: "Okej, muszę odebrać. Zobaczmy o co chodzi". Przedstawił mi pomysł... powiedział, że zgodzili się i jeśli jestem za, wszyscy będą. I tak to poszło.

Film jest dostępny w polskich kinach.

