Blade - Aaron Pierre z Kryptonu w filmie MCU. Kogo może zagrać?

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Aaron Pierre zagra jedną z głównych ról w filmie Blade, the Vampire Slayer będącym częścią MCU. Nie jest to pierwsza rola Pierre'a w komiksowej produkcji. Miał spory występ w serialu Krypton. Ostatnio występował w serialu Kolej podziemna.

Blade - kogo może zagrać Pierre?

Deadline nie uzyskał odpowiedzi na to pytanie. Comicbook.com natomiast twierdzi, że była to rola, o którą starało się większośc Hollywood, co oznacza, że nie jest jednorazowa i pojawi się częściej w MCU. Dziennikarze tłumacza, że twórcy poświęcili bardzo dużo czasu, by znaleźć odpowiednią osobę, a Pierre stał się ich faworytem dopiero w ostatnich tygodniach. Według comicbook.com bardzo prawdopodobną postacią z komiksów jest Hannibal King. W komiksach o Bladzie był on popularną postacią drugoplanową. W kinowym filmie Blade: Mroczna Trójca widzieliśmy jego adaptację graną przez Ryana Reynoldsa, która bardzo różniła się od pierwowzoru. Hannibal King był również wampirem w komiksach.

W obsadzie są już Mahershala Ali (Blade) oraz Delroy Lindo. Bassam Tariq stanie za kamerą, a Stacy Osei-Kuffour odpowiada za scenariusz. Kevin Feige, szef Marvel Studios, tradycyjnie jest producentem.

Blade nie ma daty premiery. Nie wiadomo też, kiedy oficjalnie ruszą zdjęcia.

