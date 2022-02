Spider-Man: Bez drogi do domu - Mysterio mógł pojawić się w filmie. Co z Venomem w MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Spider-Man: Bez drogi do domu to prawdziwy hit MCU, który do tej pory zarobił na całym świecie już ponad 1,8 mld dolarów. Scenarzyści projektu, Chris McKenna i Erik Sommers, byli gośćmi IGN Fan Fest. Na spotkaniu wyjawili między innymi kwestię Mysterio. Jak wiadomo złoczyńca nie pojawia się w produkcji. Jednak jak zdradzili panowie pojawił się plan, aby przywrócić antagonistę w historii, co doprowadziło nawet do tego, że dział zajmujący się grafikami koncepcyjnymi stworzył szkic sceny przedstawiającej Mysterio walczącego z Doktorem Strange'em (grafika jest dostępna na początku poniższej galerii).

Scenarzyści wypowiedzieli się również na temat sceny po napisach z Venomem w roli głównej, w której wysyłają Eddiego Brocka do jego świata, jednak fragment symbiota zostaje w świecie Petera. Stwierdzili, że nie wiedzą nic na temat planów wprowadzenia Venoma w MCU, jednak scena została nakręcona z premedytacją, aby otworzyć furtkę dla takiej możliwości.

Spider-Man: Bez drogi do domu - szkic koncepcyjny

Ponadto panowie zostali zapytani o pewną lukę fabularną. Chodzi o to, że po tym jak Doktor Strange rzucił zaklęcie, po którym cały świat zapomina o Peterze Parkerze, to jednak powinny pozostać jakieś fizyczne dowody jego obecności. Sommers i McKenna stwierdzili, że mają na to wyjaśnienie, ale nie mogą go teraz zdradzić. Poza tym wyjawili, że nie chcieli tej zawiłości wyjaśniać w finale filmu, aby skupić się na bardziej ludzkich aspektach decyzji podjętej przez Petera.

Scenarzyści zdradzili również, że sekwencja, w której Peter Toma Hollanda spotyka swoich odpowiedników w wykonaniu Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a była przepisywana jakieś dziesięć razy, zanim powstała jej ostateczna wersja. Wiązało się to z kwestią przedstawienia poprzednich Spider-Manów, tego w jakim miejscu są dzisiaj znajdują, z przekonaniem głównego bohatera, aby się nie poddawał i ustawienia kulminacyjnego punktu filmu.

