MCU - Sebastian Stan uważa, że Kevin Feige nie ma wystarczającego uznania za swoją pracę

fot. Marvel Studios / Disney

Każdy z filmów Kinowego Uniwersum Marvela opowiada odrębną historię czy posiada inną tonację. Jednak ostatecznie wszystkie tworzą spójną całość, w której poruszają się ekranowi bohaterowie od Marvel Studios. A na czele tego projektu stoi szef studia, Kevin Feige, który odpowiada za każdy film z uniwersum. Wydawać by się mogło, że za ogromną pracę, którą producent wykonuje przy MCU powinien mieć spore uznanie na świecie. Jednak nie wszyscy tak sądzą. Sebastian Stan, który w Kinowym Uniwersum Marvela wciela się w Bucky'ego Barnesa/Zimowego Żołnierza twierdzi, że Kevin Feige nie ma tyle uznania, na ile zasługuje za bycie genialnym mózgiem, który złożył to wszystko w całość i sprawia, że każdy film jest misternie powiązany z inną fabułą.

fot. Marvel

Simon Kinberg o Kevinie Feige

Co ciekawe wcześniej pracę szefa Marvel Studios chwalił również Simon Kinberg, producent odpowiedzialny za filmy o X-Menach. Stwierdził, że nie wie, co się stanie z X-Men w MCU, jednak Feige wie co robi, o czym świadczy nie tylko jakość projektów Kinowego Uniwersum Marvela, ale również ich sukces kasowy.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.