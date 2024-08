Czy [SPOILER] jest tylko jeden? Reżyser odnosi się do kwestii z Deadpool & Wolverine

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Shawn Levy, reżyser filmu Deadpool & Wolverine, odniósł się do licznych niespodzianek w wywiadzie dla The New York Times. Do największych zaskoczeń należał występ Wesleya Snipesa, który wrócił po latach do roli Blade'a. W pewnym momencie filmu zaznacza, że "jest i będzie tylko jeden Blade", na co Deadpool patrzy sugestywnie w kamerę. Ta scena mogła sugerować, że nowa wersja Blade'a może się opóźnić lub w ogóle nie powstać. Co o tym sądzi sam reżyser?

- Zasada filmów Deadpool jest taka, że tylko jedna postać ma samoświadomość i może przełamać czwartą ścianę. Kiedy Wesley jako Blade to mówi, tylko Deadpool może spojrzeć w kamerę i unieść brwi. Pozostawiliśmy tę intencję nieco niejednoznaczną. Może to oznaczać: "Cholera, masz rację, że będzie tylko jeden Blake" albo "O rany, kto mu to powie?".

Nowy Blade - co się dzieje z filmem?

Film z Mahershalą Alim w tytułowej roli zmaga się z licznymi problemami. Atmosfera za kulisami ma być napięta, czym podobno sam aktor jest już zmęczony. Od zapowiedzi projektu w 2019 roku, zrezygnowało już dwóch reżyserów, a nad szkicem pracowało łącznie sześć osób. Obecnym scenarzystą jest Eric Pearson, który pracował nad wieloma projektami Marvela, w tym Thunderbolts* oraz Fantastyczną Czwórką.

Ostatnio Bob Iger pominął produkcję w swoim oświadczeniu o premierach Marvela przyszykowanych na przyszły rok, co oznacza, że Disney może nie wierzyć w utrzymanie daty premiery filmu, czyli 7 listopada 2025 roku.

