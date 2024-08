Deadpool & Wolverine – kulisy sceny po napisach. TEN aktor nie miał problemu z wulgarnym dialogiem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

W Deadpool & Wolverine Chris Evans powrócił do swojej pierwszej superbohaterskiej roli, czyli Johnny’ego Storma z Fantastycznej Czwórki. Aktor miał krótką rolę, która jednak skradła serca fanów, szczególnie w scenie po napisach, w której Pyskaty Najemnik potwierdza swoje wcześniejsze słowa, że Ludzka Pochodnia opisał Cassandrę Novą w bardzo nieprzychylny sposób. O kulisach kręcenia tego fragmentu opowiedział reżyser Shawn Levy w najnowszym wywiadzie dla Entertainment Weekly.

Deadpool & Wolverine - Chris Evans potrzebował dwóch dubli do nakręcenia sceny po napisach

Twórca filmu przyznał, że to Ryan Reynolds napisał ten monolog w zaledwie kilka minut:

[Ryan] napisał go dosłownie w około dziewięć minut. W przeciwieństwie do wielu innych filmów, od lat wiedzieliśmy, jaka będzie nasza scena po napisach. To zawsze miało tak wyglądać i nigdy nie podlegało żadnym negocjacjom.

Następnie Levy ujawnił, że Chris Evans powiedział bezbłędnie cały monolog już w drugim dublu:

Spodziewaliśmy się, że Chris będzie potrzebował wielu ujęć, ponieważ była to strona bardzo wulgarnego języka, poruszającego się w kilometrach na minutę. Chris po prostu przyszedł i rozwalił to w dwóch ujęciach, a my sikaliśmy ze śmiechu. Myślę, że Chris świetnie się bawił i wiem, że nasz film czerpie korzyści z tego, że on gra Johnny'ego zupełnie inaczej niż Kapitana Amerykę. Zniknęła szlachetność i czystość Steve’a Rogersa.

To Johnny Storm w stylu Bostonu. Mam wrażenie, że to bardziej Chris niż oryginalny Chris Evans. On pochodzi z Bostonu. Musiałbym ponownie obejrzeć Fantastyczną Czwórkę, ale nie sądzę, że zagrał Johnny'ego w stylu chłopca z Bostonu, jak w Deadpool & Wolverine – i dla mnie jest to perfekcyjne.

Deadpool & Wolverine - film jest wyświetlany na ekranach kin w całej Polsce.

