Blade - film MCU ma reżysera. To talent z kina niezależnego

Jak donosi Deadline, Marvel Studios wybrało reżyserem filmu Blade, the Vampire Slayer należącego do MCU. Został nim Bassam Tariq, który jest znany z docenianego i nagradzanego Mughal Mowgli. To był jego debiut reżyserski w kinie pełnometrażowym. Dość ciekawy i odważny ruch ze strony Kevina Feige.

Według ich informacji Kevin Feige i grający tytułową rolę Mahershala Ali spotykali się z tuzinem różnych kandydatów jesienią 2020 roku. Na jednym etapie brali pod uwagę reżysera i scenarzystę w jednej osobie, ale potem to odseparowali i wówczas zatrudniono Stacy Osei-Kuffour. Od chwili jej zwerbowania, lista reżyserów została skrócona i rozpoczął się kolejny etap spotkań. Odbywały się one w okresie od marca 2021 roku do czerwca 2021 roku. Do Tariqa przekonała ich jego wizja na ten film.

Szczegóły nowej wizji na Blade'a nie są znane. Swego czasu Blade przecierał szlaki dla MCU, osiągając sukces na ekranach kin. Wówczas grał go Wesley Snipes. Grał tę postać w trzech filmach.