Blade - gra ze słynnym łowcą wampirów nie powstaje? Ubisoft dementuje plotki

fot. Marvel

Niedawno w sieci pojawiły się plotki sugerujące, że Ubisoft może pracować nad grą w uniwersum Marvela, a konkretnie produkcją, której głównym bohaterem byłby Blade. Wywnioskowano to ze zdjęcia, które pojawiło się na Instagramie aktora Alexa Martina, który już wcześniej miał okazję współpracować z francuską firmą. Było na nim widać dwóch mężczyzn w kostiumach do motion capture z logo Ubisoftu, a w rękach jednego z nich znajdował się filmowy klaps z napisami Marvel oraz "B.Tarriq", co szybko połączono z Bassamem Tariqiem, czyli reżyserem nadchodzącego filmu o łowcy wampirów. Hasztagi jasno dawały do zrozumienia, że fotografia związana jest z pracami nad jakąś grą.

https://twitter.com/Mr_Rebs_/status/1561405789352468488

Wygląda jednak na to, że internauci wyciągnęli wnioski przedwcześnie. Ubisoft zdementował całą sprawę na swoim Twitterze. Oczywiście nie można wykluczyć również innego scenariusza: być może jest to jedynie zasłona dymna, która ma na celu zmylenie graczy przed faktyczną zapowiedzią. Jedno jest pewne - warto podchodzić z dystansem zarówno do "przecieku" jak i jego zdementowania.

https://twitter.com/Ubisoft/status/1561692514263908352