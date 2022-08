Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - inne studio przejęło prace nad grą. Co z datą premiery?

fot. materiały prasowe

Od jakiegoś czasu w sieci pojawiały się doniesienia dotyczące produkcji Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Przypomnijmy, że w raporcie finansowym grupy Embracer wspomniano, że jedna z tworzonych przez nich gier AAA zmieniła deweloperów, ale nie podano konkretnego tytułu. Mimo tego większość osób podejrzewała, że w dokumencie chodzi właśnie o gruntownie odświeżone KOTOR.

Teraz sprawą zajął się Jason Schreier i postanowił rozjaśnić całą sytuację, powołując się na źródła zaznajomione z projektem. W swoim artykule opublikowanym na łamach serwisu Bloomberg ujawnił, że Aspyr Media pracowało nad grą przez około 2 lata, ale w lipcu włodarze studia poinformowali pracowników o wstrzymaniu produkcji, by rozważyć dostępne opcje i zadecydować co dalej. Niedługo później prace miało zaś przejąć studio Saber Interactive i to właśnie ono odpowiada za dalszy rozwój tego tytułu.

Dlaczego w ogóle zdecydowano się na zmianę studia? Dziennikarz Bloomberga ujawnia, że była to wspólna decyzja Embracer, Sony oraz Disneya, którzy mieli nie być do końca zadowoleni z postępów prac w Aspyr Media.

Przedstawiciele Embracer wspominali, że zmiana studia nie powinna spowodować żadnych opóźnień. Schreier dodaje jednak, że gra nigdy nie miała publicznie ustalonej daty premiery i najpewniej będzie powstawać co najmniej przez kolejne dwa lata.

Najlepsze gry Star Wars

W oczekiwaniu na premierę KOTOR Remake możecie zobaczyć, z jakimi innymi grami z uniwersum Gwiezdnych Wojen warto się zapoznać.

35. Star Wars: The Force Unleashed – średnia ocen: 73/100