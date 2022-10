Blade - kandydat na reżysera ujawniony. To podobno duży talent

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Plotka o filmie Blade, the Vampire Slayer pochodzi od niezawodnej Lizzie Hill, którego doniesienia często się sprawdzają. Według niej Marvel Studios znalazł reżysera w osobie komplet nieznanego szerokiej publiczności filmowca. Jest nim Elegance Bratton, którego reżyserski debiut The Inspection miał premierę podczas festiwalu filmowego w Toronto. Zebrał on solidne recenzje: ma 79% pozytywnych opinii krytyków ze średnią ocen 6,7/10.

Według Hill oficjalne ogłoszenie reżysera powinno nadejść bardzo szybko. Nie został on jeszcze zatrudniony i Hill nie wyklucza, że ktoś jeszcze może być na liście Marvela. Na pewno jednak rozmowy miały miejsce.

Jeśli Bratton zostanie zatrudniony, nie jest to pierwszy raz, gdy Marvel Studios bierze filmowca z kina niezależnego. Wystarczy wymienić takich ludzi jak Ryan Coogler, Destin Daniel Cretton czy Chloé Zhao. Nawet bracia Russo nie mieli doświadczenia w blockbusterach, bo kręcili seriale komediowe, zanim zostali zatrudnieni przez Marvela.

Blade - co wiemy?

Mahershala Ali ma zagrać tytułową rolę łowcy wampirów. Z uwagi na utratę reżysera i opóźnienie projektu, na ten moment nic nie wiadomo. Scenarzysta Beau DeMayo pracuje nad nową wizją, której szczegóły nie są znane.

Blade - premiera 6 września 2024 roku.