Blade - złoczyńca powiązany z innym filmem MCU? Nowa plotka zdradza opis fabuły

Blade, the Vampire Slayer nie ma łatwej drogi powrotnej na wielki ekran. Od ostatniego filmu z tą postacią z komiksów Marvela w wykonaniu, ikonicznego w tej roli, Wesley Snipesa, minie w tym roku 20 lat. W 2024 roku minie również 5 lat od zapowiedzi rebootu serii, który miałby rozgrywać się już w ramach popularnego Kinowego Uniwersum Marvela. W 2019 roku zapowiedziano, że w tytułową rolę wcieli się Mahershala Ali, ale produkcja od tamtej chwili przeszła przez piekło. Na ten moment scenarzystą projektu jest Michael Green, który odpowiadał za scenariusze do Blade Runnera 2049 i Logana, choć jest on już szóstą osobą na tym stanowisku. Pandemia i strajki aktorów i scenarzystów nie pomagały filmowi. Wygląda jednak na to, że produkcja może wyjść na prostą, a prace nad nią mają się rozkręcić w tym roku. Oliwy do ognia dolewa nowa plotka od Daniela Richtmana, wiarygodnego informatora, która wskazuję na powiązanie Blade'a z innym filmem z MCU.

Blade - o czym będzie film według nowej plotki?

Według informacji od Daniela Richtmana, którą nadal należy brać z przymrużeniem oka, nowy Blade nie będzie się dziać we współczesności, a złoczyńcą w nim będzie Lilith. W tej roli wystąpi rzekomo Mia Goth Planem złoczyńcy będzie zdobycie krwi córki Blade'a w celu stworzenia własnej armii wampirów. Co więcej, Lilith ma dzierżyć Hebanowe Ostrze, które pojawiło się w scenie po napisach Eternals. Powrót Hebanowego Ostrza nie jest nowością, bo został zapowiedziany wcześniej przez koordynatora do spraw wizualnych Eternals. Nową informacją jest natomiast powiązanie go z samą Lilith.