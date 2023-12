Blade - co z rebootem? Optymistyczny update; film zapowiedziano aż 4 lata temu

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Minęły 4 lata, odkąd Marvel Studios na San Diego Comic-Con zapowiedziało reboot Blade'a. Od tego czasu zaczęły się jednak pojawiać niepokojące doniesienia o problemach zakulisowych, a projekt wydawał się stanąć w miejscu. Według plotek w pewnym momencie nawet sam gwiazdor widowiska, Mahershala Ali, który grał główną rolę także w oryginalnej trylogii, zagroził odejściem z powodu rzekomej frustracji scenariuszem.

Nic dziwnego, że część fanów zaczęła obawiać się o to, czy projekt w ogóle dojdzie do skutku. Wygląda jednak na to, że mimo wszystko widzowie mogą być dobrej myśli. Mahershala Ali w nowym wywiadzie dla portalu EW stwierdził, że prace są w toku i podoba mu się kierunek, w jakim zmierza projekt.

Blade - co z rebootem?

Jak wyjawił Mahershala Ali:

Pracujemy nad tym. To wszystko, co mogę ci powiedzieć. Naprawdę podoba mi się kierunek, w jakim zmierza projekt. Myślę, że stosunkowo szybko do tego wrócimy.

Jestem szczerze podbudowany tym, jak się aktualnie mają sprawy, kto jest na pokładzie, kto wskazuje kierunek scenariusza i reżyserii.

Tyle mogę ci zdradzić.

Niezależnie od tego, czy plotki o kryzysie na planie Blade'a były prawdziwe, a także mimo licznych opóźnień, ponieważ początkowa data premiery była zaplanowana na na 3 listopada 2023 roku, wygląda na to, że obecnie aktor jest zadowolony i nie ma się o co martwić.