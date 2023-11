Blade - przyznano kategorię wiekową R. Reżyser jest zachwycony

Źródło: Marvel

Blade, the Vampire Slayer to reboot gwarantujący powrót Mahershali Ali w roli tytułowego łowcy wampirów. Film otrzyma podobną kategorię wiekową, jak trylogia Wesleya Snipesa - R. Tą informację potwierdził sam reżyser, Yann Demange. Oznacza to, że na seans nie będą mogły przyjść osoby do 17 roku życia.

Blade otrzyma kategorię R

Blade dołącza na listę innych projektów Marvel Studios, które otrzymają takie oznaczenie. Wraz z Daredevilem oraz Punisherem w drodze, wygląda na to, że MCU pójdzie w dojrzalszą stronę.

W rozmowie z Deadline, Demange powiedział, że "kategoria R jest niezwykle ważna". Marvelowski Blade będzie nie mniej brutalne i bezwzględne niż wersja Snipesa.

- W przypadku Blade'a, będziemy się dobrze bawić, bo Mahershala to tak nieprzenikniony aktor. Jestem podekscytowany możliwością pokazania jego pewnej bezwzględności i brutalności. Uwielbiam go za to. Ma godność i integralność, ale jest też w nim skrycie ukrywana dzikość. Chcę to uwolnić i przenieść na ekran.

Wiadomo już, kto będzie odpowiedzialny za przerobienie scenariusza Blade'a. Kevin Feige zlecił to zadanie Michaelowi Greenowi - scenarzyście Logana oraz Blade Runner 2049. Niedawno podano również informację o dość niskim budżecie. Marvel Studios przeznaczyło kwotę poniżej 100 milionów dolarów na ten film.

Blade - data światowej premiery jest planowana na 2025 rok.