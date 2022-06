The Boys - Hideo Kojima chciał stworzyć podobną historię. Twórca zmienił jednak plany

fot. Amazon, youtube.com

Hideo Kojima znany jest nie tylko ze swoich gier, ale również tego, że chętnie dzieli się przemyśleniami na temat przeczytanych książek, filmów i seriali. Tym razem podzielił się ze swoimi obserwującymi ciekawą historią dotyczącą serialu The Boys. Japoński twórca ujawnił, że swego czasu planował obejrzeć tę produkcję, ale przerwał po kilku odcinkach. Powód jest zaskakujący: okazuje się, że miał w planach stworzenie gry opowiadającej podobną historię i nie chciał za bardzo się inspirować.

W grze mieliśmy poznać parę przyjaciół (mężczyzna i kobieta), którzy wraz ze swoim "specjalnym oddziałem śledczych", walczyliby z legendarnymi herosami. Kojima dodał również, że myślał o obsadzeniu w roli głównej Mads Mikkelsen, z którym nie tylko miał okazję współpracować nad Death Stranding, ale też łączą go przyjacielskie relacje.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1540873211789049857

Japończyk nie zdradził, co stało się z projektem. Można jednak założyć, że nawet jeśli nie został on ostatecznie anulowany, to raczej nie usłyszymy o nim w najbliższym czasie. Aktualnie Hideo Kojima pracuje bowiem nad grą dla Microsoftu (być może będzie to pojawiający się w przeciekach horror zatytułowany Overdose), a nieoficjalne informacje wskazują na to, że w produkcji znajduje się także Death Stranding 2.