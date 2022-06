Red Dead Redemption 2 na Nintendo Switch? Zaskakujący port może zostać wkrótce ujawniony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Rockstar, Nintendo

Red Dead Redemption 2 to jedna z najbardziej imponujących produkcji, jakie w ostatnich latach pojawiły się na PC i konsolach. Tytuł studia Rockstar oferuje świetną oprawę graficzną oraz duży, otwarty i żyjący świat. Z tego też powodu trudno byłoby sobie wyobrazić, by przenieść tę grę na Nintendo Switch, czyli urządzenie sporo słabsze od konkurencji. Mimo tego, takie plotki pojawiały się już w 2021 roku, a teraz powróciły. Co więcej już wkrótce przekonamy się czy były one autentyczne.

Steven Totilo, dziennikarz piszący dla serwisu Axios, pisał w 2021 roku, że źródła znajdujące się blisko firmy Rockstar informowały go o remasterze trylogii GTA oraz właśnie RDR 2 na Switcha. Pierwszy z tych przecieków z czasem się potwierdził, a być może niedługo to samo stanie się z tą drugą informacją. Nacho Requena z hiszpańskiego magazynu Manual zdradził bowiem, że 28 czerwca miałby odbyć się kolejny pokaz z cyklu Nintendo Direct, tym razem w pełni poświęcony grom od zewnętrznych deweloperów. W jego trakcie mielibyśmy zobaczyć "jakąś grę z serii Persona" oraz produkcję znaną z innych konsol, która jest dostępna od 4 lat. Ten drugi opis pasowałby do Red Dead Redemption 2, które w październiku 2018 roku trafiło na PlayStation 4 i Xboksa One.

Sugerujemy, by podchodzić do tej informacji z dystansem. RDR2 to bardzo wymagająca produkcja, a jej przeniesienie na Nintendo Switch byłoby sporym wyzwaniem. Warto jednak pamiętać, że podobne wątpliwości pojawiały się w przypadku Wiedźmina 3 i Dying Light, a ostatecznie oba porty, pomimo pewnych kompromisów, okazały się bardzo solidne i w pełni grywalne.